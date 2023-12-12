أحمد عيد ودرة يقدمان مسرحية جديدة في موسم الرياض بالسعودية

يشارك الفنان أحمد عيد رفقة الفنانة درة فى موسم الرياض 2023.. إذ سيقدمان معا مسرحية جديدة تحت اسم “عروسة من جهة إلكترونية”، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري.

مسرحية عروسة من جهة إلكترونية

وتدور أجواء مسرحية “عروسة من جهة إلكترونية” حين تختار إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية فني التبريد حسن لإجراء تجربة زواج من حنان امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد حنان ولكن يكتشف حسن أنه وقع في حبها ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها وخاصة بعد أن يعرف أنها أحبته أيضا.

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وتضم قائمة أبطال العرض المسرحي كل من الفنان أحمد عيد، الفنانة درة، الفنانة بدرية طلبة، الفنان محمد ثروت وعدد آخر من الأبطال الشباب.



ووضعت الجهة المنظمة حزمة من الشروط لحضور المسرحية.. إذ تقرر أنه يجب شراء تذكرة لكل شخص منفرد (بالغ / طفل)، ويسمح بدخول الأطفال من 11 إلى 14 سنة بوجود مرافق بالغ بتذكرة مستقلة، وأن سعر التذكرة غير مسترد، كما يمنع منعًا باتًا إعادة بيع التذكرة وفي حالة تم إلغاء، تأجيل، أو تغيير تاريخ الفعالية من قِبل الجهة المنظمة فإنه سيتم إعادة قيمة التذكرة.



كما تقرر أنه في حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجددًا، وان لا يسمح باصطحاب الحيوانات، ولا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية، وأن لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف، والالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقليد المملكة العربية السعودية.





الفنان أحمد عيد

فى سياق آخر.. عبر الشاعر والسينارست الدكتور مدحت العدل عن إعجابه الشديد بأداء الفنان أحمد عيد والفنان محمد فهيم فى مسلسل عملة نادرة، كما أثنى على الأداء التمثيلي للمغني الشعبي عنبة.

و قال د. مدحت العدل فى تصريح خاص لـ(فيتو): كصنُاع مسلسل الدراما الصعيدي عملة نادرة كسبنا رهان تقديم الفنان أحمد عيد فى دور تراجيديا، وحقيقي هذا الفنان مبدع ويستحق الأوسكار على الأداء المركب للشخصية التي قدمها بكل سهولة، ونتأسف له كل يوم منذ بدء حلقات العمل وحتى نجاحها الجماهيري لاني أن وجمال العدل لم نكن نراه مناسبًا للدور نهائيًا وكنا رافضين له وبقوة إلا أن ماندو هو من تحمس له بل وأصر على وجوده وكان إصراره موفقا جدًا.