الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

5 دقائق ترصد إنجازات السكة الحديد في عهد الرئيس السيسي (فيديو)

سكك حديد مصر،فيتو
سكك حديد مصر،فيتو

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع السكة الحديد ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل للتطوير وسائل المواصلات

أهم إنجازات وزارة النقل في قطاع السكة الحديد

 حققت وزارة النقل تقدمًا كبيرًا في قطار السكة الحديد من خلال خطة تحديث شامل في منظومة السكة الحديد تضمنت المحاور التالية: 

- تطوير أسطول الوحدات المتحركة لنقل مليون و٢٠٠ ألف راكب يوميًا.

- تطوير عربات نقل البضائع لنقل ٥ ملايين طن بضائع سنويًا.

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- تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد لزيادة معدلات السلامة والأمن حيث شملت الخطة ١٣٠مزلقان.

- تطوير شريط السكة الحديد ومعالجة قضبان السكة بإجمالي أطوال ٩٠كيلو متر و١٧٧٥مفتاحا.

- الانتهاء من تنفيذ محطة قطارات بشتيل لخدمة صعيد مصر على مسافة ٥٩ فدانا وتخفيف الزحام على محطة مصر برمسيس وربطها بوسائل مواصلات حديثة.

- تحديث أنظمة حجز التذاكر من خلال الدفع الإلكتروني سواء في المحطات أو من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطوير بوابات دخول المحطات.

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