اعرف كيفية الحصول على اشتراك القطار الخفيف LRT (فيديو)

يعد مشروع القطار الخفيف LRT من أهم مشروعات وزارة النقل في ظل خطتها للنهوض بوسائل النقل الجماعي في مصر وتضم محطات القطار الخفيف ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان، باعتباره شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة).

ونشرت وزارة النقل عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة الحصول على اشتراك القطار الخفيف LRT.

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أسعار تذاكر القطار الخفيفLRT

وأعلنت شركة "آر.إيه.تي.بي" ديف للنقل كايرو" الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف)، عن الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائي، وسعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات بدلًا من 15 جنيها، 15 جنيها لسبع محطات بدلًا من 25 جنيها، و20 جنيها لما يزيد عن سبع محطات بدلًا من 35 جنيها، علي أن يتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة من يوم السبت القادم الموافق 17/9/2022.

وبدأت الشركة عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ"الخط الأخضر 3" لمدة 15 عامًا، والقطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 20 عامًا.