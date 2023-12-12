تعرف على خطوات استخدام البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد (صور)

قامت هيئة السكة الحديد بعمل تطوير شامل لمحطات القطارات بمختلف المحافظات، تضمنت عملية التطوير إنشاء بوابات إلكترونية على مداخل ومخارج محطات القطار بهدف الحفاظ على موارد الهيئة.

ونشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا تضمنت طريقة استخدام البوابات الإلكترونية الموجودة داخل المحطات.

البوابات الإلكترونية للمحطات،فيتو

البوابات الإلكترونية،فيتو

خطوات استخدام البوابات الإلكترونية لمحطات القطارات

١- الحصول على تذكرة السفر قبل دخول المحطة.

٢- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.

٣- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكروت.

٤ - لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.

ه - لا يمكن الدخول والخروج من الأبواب إلا باستخدام التذكرة أو الإشتراك.

٦- الدخول بعد فتح الأبواب.

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ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الركاب بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقي المحطات تجنبًا لدفع الغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.