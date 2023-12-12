الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

البوكس أوفيس المصري، أمينة خليل وآسر ياسين فى المقدمة بفيلم "شماريخ"

أمينة خليل وآسر ياسين،فيتو
أمينة خليل وآسر ياسين،فيتو

حقق فيلم شماريخ والذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأمينة خليل إيرادات قوية بدور العرض السينمائي. 

إيرادات فيلم شماريخ 

وجنى شماريخ فى أحدث ليالي عرضه أمس الاثنين 10  ديسمبر 948 ألف و518 جنيهًا.. ليحتل المرتبة رقم 1 بالبوكس أوفيس اليومي للسينمات المصرية.. وسط تراجع إيرادات فيلم “بلوموندو” لـ حسن الرداد الذي اكتفي بـ 48 ألف و786 جنيها، وكذلك “فوي فوي فوي” لـ محمد فراج الذي حقق 34 ألف و86 جنيهًا.

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وجاء بالمركز الرابع   فيلم الكوميديا العائلى “وش فى وش” بطولة الفنان أمينة خليل والفنان محمد ممدوح  محققا 21 ألف و357 جنيها، تلاه فيلم سنة أولى خطف للفنان بيومي فؤاد ومي كساب وحقق 29 ألف و989 جنيه.

 

وأُسدل بقائمة البوكس أوفيس ليوم الاثنين 11 ديسمبر كل من فيلم الخميس اللي جاي الذي حقق 2،436 جنيهً، وفيلم حسن المصري الي اكتفي بــ   1،081 جنيها وكان صاحب المركز الأخير فيلم أولاد حريم كريم مكتفيًا بــــ679 جنيهًا بشباك التذاكر المصري.

 

أمينة خليل تعلق على تعاونها مع آسر ياسين 

وكانت الفنانة أمينة خليل، قد أعربت عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع آسر ياسين من خلال فيلم شماريخ، مؤكدة أنهما تربطهم علاقة صداقة قوية.

 وقالت أمينة خليل: "أنا على المستوى الشخصي بحب آسر جدًّا وهو في مقام أخويا الكبير وبينصحني كتير، وكفنان أنا بحترمه أوي ويحترم طريقة تمثيله، والمجهود اللي بيبذله في الشغل".

وأضافت: "وبالنسبة لمشاهد الأكشن أنا كنت مخلية بالي لكن هو اللي اتصاب وعملنا تمرينات كثيرة جدًّا مع مصمم معارك مهم جدًّا، عمرو سلامة اختاره علشان يعلمنا الأكشن".

قصة فيلم شماريخ

 وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

أبطال فيلم شماريخ

ويضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من  16 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق، من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين، وبتأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكانت أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بمشاركة فيلم “شماريخ” ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت أمينة  خلال لقائها في برنامج “arab wood”: “فخورة أوي ودي تاني مرة أحضر مهرجان البحر الأحمر بس المرة دي حاجة تانية، وممتنة أوي أنهم اختاروني أكون من ضمن لجنة التحكيم السنة دي، ليَّ الشرف إني أنا هنا ومتحمسة أوي أني أتفرج على الأفلام”.

وأضافت “أمينة”: “وعايزة كل الناس تيجي تتفرج على فيلم شماريخ علشان هيتعرض في مهرجان البحر الأحمر”.

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أسماء أبو اليزيد أحمد حاتم آسر ياسين عمرو سلامة فيلم أولاد حريم كريم فيلم شماريخ فيلم فوي وش في وش

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