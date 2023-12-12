الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تمهيدًا لدخولها الخدمة، انتهاء أعمال تشطيب محطة إمبابة بالخط الثالث للمترو (فيديو)

محطة مترو إمبابة،فيتو
محطة مترو إمبابة،فيتو

 تستعد الهيئة القومية للأنفاق لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق وتشمل المحطات السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري ومحور روض الفرج.

تعد محطة إمبابة من المحطات العلوية بالخط الثالث للمترو، تقع المحطة بحي إمبابة وتخدم المنطاق ذات الكثافة السكانية العالية من شارع الطنانى وشارع المزارع وجراج إمبابة وشارع ترعة السواحل ومكتب بريد إمبابة ونفق المنيرة. 

 نستعرض في الفيديو القادم أنتهاء أعمال التشطيبات الخاصة بالمحطة تمهيدًا لدخولها الخدمة بشكل رسمي 

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تبلغ مساحة محطة إمبابة 239 ألف متر مربع تقريبًا أي بما يعادل 57 فدانًا ويشمل المشروع (مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2 تم تزويد المحطة بعدد السلالم المتحركة 10 سلالم تبدأ من مستوى الشارع وحتى رصيف المحطة بالإضافة إلى عدد 11 سلمًا ثابتًا وتم إنشاء 3 مصاعد مخصصة لخدمة كبار السن وذوي الهمم.

الخطة الثالث لمترو الأنفاق 

 يمتد مسار المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

ويبلغ طول المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو 17.7 كم وتشتمل على 15 وتنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على (4) محطات نفقية وهي "ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات"، وهو الجزء الذي تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضي.

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6 صور ترصد إنتهاء أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث للمترو

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