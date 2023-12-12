5 صور ترصد تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

نشرت وزارة النقل عبر صفتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صور تضمنت أعمال تنفيذ المحطة متعددة الاغراض بـ ميناء سفاجا البحري ضمن مشروع الدولة للنهوض بالموانئ المصرية من أجل تعظيم الإستفادة منها.

المحطة متعددة الاغراض،فيتو

ويتنافس على تشغيل ميناء سفاجا العديد من الشركات العالمية منها الشركة الفائزة بالمحطة الجديدة وهى موانئ أبوظبي والتي تعمل على تحويل الميناء إلى ميناء محورى ونفس الوقت متوقع أن تتنافس شركات أخرى على بعض الأرصفة بنفس الميناء، الأمر الذى يجعل الميناء وجهة للمستثمرين الأجانب والمصريين.

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ميناء سفاجا،فيتو

وتتضمن عملية تطوير الميناء إنشاء مناطق لوجستية غرب ميناء بورسعيد (4 مناطق لوجستية) والتي ترتكز على الميناء والسكك الحديدية وذلك للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، مضيفًا أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة، وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية.

ميناء سفاجا،فيتو

ميناء سفاجا،فيتو

رصيف المحطة،فيتو

الفريق كامل الوزيروزيرالنقل أكد أن موانئ مصرليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار فى الإدارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.