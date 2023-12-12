الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أول تعليق لمالك السفينة النرويجية المستهدفة من قبل الحوثي في باب المندب

السفينة التي هاجمها
السفينة التي هاجمها الحوثي بباب المندب،فيتو

قالت شركة موينكل كيميكال تانكرز المالكة لناقلة الكيماويات النرويجية، التي أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن اليوم الثلاثاء لرويترز، إن الناقلة تتجه الآن إلى ميناء آمن.

وقال رئيس موينكل، إن طاقم الناقلة ستريندا المؤلف من 22 شخصًا من الهند ولم يصب أحد منهم بأذى.

وأعلنت  ميلشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، مسئوليتها عن تنفيذ هجوم استهدف ناقلة نفط التجارية "ستريندا"، التي ترفع علم النرويج، في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، إن الجماعة استهدفت الناقلة بصاروخ بحري بعد أن رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية.

وأضاف أن الجماعة منعت، خلال اليومين الماضيين، مرور عدة سفن استجابت لتحذيرات، ولم تلجأ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية".

Advertisements

 وجددت الجماعة التعهد بأنها "ستواصل منع كافة السفن من كل الجنسيات من التوجه للموانئ الاسرائيلية، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

هجمات الحوثي على السفن التجارية بالبحر الأحمر

ومنذ أيام أدانت بريطانيا هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية بالبحر الأحمر وحملت إيران مسؤولية أعمال من وصفتهم بـ"وكلائها وشركائها".

وقالت بريطانيا، إن إيران تقدم منذ فترة طويلة الدعم العسكري والسياسي للحوثيين، لذلك فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفات وكلائها وشركائها.

Advertisements

استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

وأفادت شبكة «العربية» الإخبارية، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي، سترسل قطعا بحرية وغواصة للبحر الأحمر، بعد استهداف سفن تابعة لها من قبل جماعة الحوثي.

وأعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، أن القوات البحرية اليمنية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب.

وأضاف الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع: "استهداف السفينتين الإسرائيليتين جاء بعد رفضهما رسائل تحذيرية من القوات المسلحة اليمنية، ومستمرون في منع السفن البحرية التابعة للاحتلال من الإبحار حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة".

وأكد الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، أن السفن الإسرائيلية ستكون هدفا للقوات اليمنية إن خالفت التعليمات والتحذيرات.

الهجوم الحوثي على السفن الأمريكية والإسرائيلية

 والخميس الماضي، نشرت بريطانيا، مدمرة من طراز "إتش إم إس دايموند"، في منطقة الخليج بزعم التصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الشحن البحري.

وكشفت تقارير إعلامية أن هذه الخطوة تأتي بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على الأسطول الأمريكي وعمليات الخطف للسفن الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس،  في بيان صادر عنه:" إنه من الضروري تعزيز وجود البحرية الملكية في المنطقة لضمان سلامة بريطانيا ومصالحها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اختطاف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل من قبل الحوثيين في اليمن".

استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن

 ومن جانبه أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي - محمد عبد السلام، الأربعاء الماضي، أن "القوات البحرية -التابعة للحوثيين- ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب محمد عبد السلام: "تعقيبًا على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع فيما يخص الأمن البحري..‏ نؤكد أن اليمن حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وأن القوات البحرية اليمنية ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحر الأحمر المتحدث العسكري باسم الحوثيين هجمات جماعة الحوثي هجمات الحوثي العدوان على قطاع غزة الحوثى

مواد متعلقة

الحوثي تعلن مسئوليتها عن استهداف ناقلة نفط نرويجية في باب المندب

بصاروخ مجنح، تداول فيديو للحظة استهداف سفينة في باب المندب (فيديو)

قصف سفينة إسرائيلية في باب المندب، وبيان مرتقب للحوثيين

الأكثر قراءة

وليد سليمان وزوجته يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو وصور)

مصرع شخصين في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف في المعادي (صور)

منير فخري ومحمد ناجي «جدو» يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

10 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء لضبط الأسواق ومنع المضاربة في أسعار السلع

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-12-2023 (آخر تحديث)

أول تعليق لمالك السفينة النرويجية المستهدفة من قبل الحوثي في باب المندب

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، العملة الخضراء تصل لقمم جديدة (تحديث لحظى)

ملاية وجبة صعيدي، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الأقصر باليوم الثالث (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

ملاية وجبة صعيدي، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الأقصر باليوم الثالث (صور)

للمرة الثانية، محافظ الوادي الجديد يمنح رحلات عمرة لمسنين بلجنة انتخابية في الداخلة (صور)

فوائد الميرمية، تخفض الكوليسترول ومهمة للمرأة في سن اليأس

دولة آسيوية تنتزع لقب أكبر منتج لـ الأفيون في العالم، اعرف التفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ناقلة نفط نرويجية آخرها.. أشهر حوادث استهداف الحوثيين للسفن في باب المندب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقة بالتخلص من المشكلات

الإفتاء توضح حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف

دار الإفتاء توضح حكم الشرع بشأن الامتناع عن التصويت في الانتخابات

المزيد
الجريدة الرسمية