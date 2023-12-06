"الحوثي" تعلن إطلاق صواريخ باليستية تجاه إيلات ومنع السفن الإسرائيلية من الملاحة

أعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم الأربعاء إطلاق وابل من الصواريخ الباليستية تجاه أهداف إسرائيلية في إيلات.

وقال المتحدث بإسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع خلال بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع "إكس" أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.



منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر

واستطرد بيان الحوثي: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة.

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ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن صافرات الإنذار دوت في ميناء إيلات البحري بالتزامن مع هجوم صاروخي على دولة الاحتلال.

هجمات صاروخية على مدينة إيلات



وفي أغلب الأوقات تأتي الهجمات على مدينة إيلات من قبل الحوثيين في اليمن، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وحول سر استهداف الحوثيين لمدينة إيلات، أوضح اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الإستراتيجي، أن هذه المدينة هي المنفذ الوحيد لكيان الاحتلال على البحر الأحمر.

وأكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلية تستقبل البضائع القادمة من دول أسيا عن طريق ميناء إيلات، فإن عمليات الاستهداف المتكررة تشل حركة التجارة في هذا الميناء

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تصدى لصاروخين كروز تم إطلاقهما باتجاه مدينة إيلات المنفذ البحري لإسرائيل على البحر الأحمر والتي تعرضت لعدة هجمات من قبل الحوثيين خلال الفترة الماضية.

وأكد الحوثيون مرارا استمرار توجيه الضربات لدولة الاحتلال الإسرائيلية، سواء بالطائرات المسيرة أو صواريخ بالستية أو كروز ردا على العدوان الصهيوني على غزة.

واستهدف الحوثيون مدينة إيلات الإسرائيلية عدة مرات، وأيضا هاجموا عدد من السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، وقوع أربع هجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وألقت باللائمة فيها على إيران.



هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر



وأوضحت القيادة المركزية في بيان بحسابها على منصة إكس، أن المدمرة الأمريكية

(كارني) استجابت لطلبات استغاثة من سفن تجارية "وقدمت المساعدة".

كما أضافت أن المدمرة رصدت في الهجوم الأول صاروخا مضادا للسفن أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على السفينة (يونيتي اكسبلورر).

وتابع البيان أن المدمرة الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثي في اليمن باتجاه (كارني).

في هجوم آخر، تصدت (كارني) لطائرة مسيرة بينما كانت تقدم المساعدة للسفينة (يونيتي اكسبلورر) التي تعرضت لضربة بصاروخ من مناطق سيطرة الحوثيين.



أضرار دون إصابات



وأكدت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة (نمبر 9) تعرضت لهجوم بصاروخ أطلقه الحوثيون مما أسفر عن أضرر لكن لم تقع إصابات، كما أطلقت السفينة (صوفي) نداء استغاثة لتعرضها للإصابة بصاروخ لكن لم تحدث أضرار ملموسة.

وتابع البيان أن "هذه الهجمات تشكل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية وأمن الملاحة.. نرى أن إيران وراء تلك الهجمات رغم أن الحوثيين هم من نفذوها، تدرس أمريكا رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها".

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يشنون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

