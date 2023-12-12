الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بصاروخ مجنح، تداول فيديو للحظة استهداف سفينة في باب المندب (فيديو)

السفينة التى أصيبت
السفينة التى أصيبت بصاروخ كروز، فيتو

غزة الآن ، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لـ  سفينة حربية إسرائيلية  تحترق قرب باب المندب في البحر الأحمر، بعد استهدافها بصواريخ كروز.

ونقلت " رويترز" عن مسؤول أمريكي أن صاروخ كروز تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون ضرب سفينة شحن مسببا حريقا وأضرارا.

 

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن صاروخا أطلقه المتمردون الحوثيون أصاب ناقلة نفط ترفع علم النرويج أثناء إبحارها قبالة اليمن، مشيرة إلى أنه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع ضحايا من جراء هذه الضربة.

 ناقلة النفط ستريندا

وقالت "سنتكوم" في منشور على منصة إكس، إن ناقلة النفط "ستريندا" أصيبت بصاروخ مجنح أطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأشارت إلى أن السفينة أبلغت عن وقوع "أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها".

وأكدت أن مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية لبّت نداء استغاثة أطلقته السفينة ومدّت لها يد العون.

الحرب بين إسرائيل وحماس

وتستهدف ميليشيا الحوثي الشحن الدولي وسط توتر إقليمي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.وأفاد الحوثيون بأنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسياتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت "ستريندا" لها أي علاقات مع إسرائيل أو ما إذا كانت متجهة إلى ميناء إسرائيلي.

استهداف سفينة إسرائيلية جنوب البحر الأحمر


أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن كيانًا يدعي تبعيته للجيش اليمني طلب من سفينة تعرضت للاستهداف جنوب البحر الأحمر، بالتوجه إلى أحد المواني اليمنية.

وقالت الهيئة البحرية البريطانية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إنها "تلقت تقريرا أن كيانًا يعرف نفسه بأنه البحرية اليمنية يأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني".

وفي وقت سابق فجر اليوم الثلاثاء، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اندلاع حريق على متن سفينة قرب باب المندب، وقالت إنها تنصح السفن بتوخي الحذر، فيما أعلن الحوثيون بيانًا مرتقبًا سيصدر عن القوات المسلحة.

وقالت الهيئة، عبر موقعها إنها “تلقت تقريرًا بحدوث حريق على متن سفينة في باب المندب على بعد 15 ميلا بحريا غرب ميناء المخا ”غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن "في الساعة 21:00 بالتوقيت العالمي".

أول تحرك للجيش الأمريكي بعد قصف سفينة بصاروخ كروز بمضيق باب المندب

قصف سفينة إسرائيلية في باب المندب، وبيان مرتقب للحوثيين

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