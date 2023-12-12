إلغاء وتأجيل 24 رحلة جوية في مطارات موسكو، اعرف السبب

أفادت بيانات خدمة "جداول ياندكس" بتأجيل وإلغاء 24 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا لبيانات الخدمة عند الساعة 6.55 بتوقيت موسكو، فقد تأخرت عن موعدها ثماني رحلات في مطار فنوكوفو وتم إلغاء رحلتين، وفي مطار دوموديدوفو تأخرت 12 رحلة وألغيت ثلاث رحلات أخرى، وفي مطار شيريميتيفو تأخرت أربع رحلات جوية.

وذكر مركز الأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء تسجيل تساقط كثيف للثلوج في موسكو مصحوب بالعواصف، في ظل 6 درجات تحت الصفر.

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وقبل يومين أفادت بيانات خدمة جداول ياندكس بتأجيل وإلغاء 22 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب البيانات تأخرت عن موعدها خمس رحلات في مطار فنوكوفو وألغيت سبع رحلات، وفي مطار دوموديدوفو تأخرت رحلة واحدة وألغيت خمس رحلات أخرى،وفي مطار شيريميتيفو تأخرت أربع رحلات جوية.

وأعلنت متحدثة الأرصاد الجوية في موسكو تاتيانا بوزدنياكوفا أنه من المتوقع تساقط ثلوج متوسطة في ظل درجات حرارة تصل إلى 15 تحت الصفر في العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.