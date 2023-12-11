الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مفتي الجمهورية يتوجه إلى موسكو للمشاركة في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،فيتو

توجَّه الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي التاسع عشر، الذي يُعقد في موسكو برعاية الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، في الفترة من ١١ إلى ١٣ ديسمبر، حيث يناقش المنتدى "دَور زعماء الأديان في حماية القيم الروحية والأخلاقية وتعزيز السلام والأمن"، وذلك بدعوة كريمة من سماحة الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

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المنتدى الإسلامي العالمي 

وسيلقي المفتي كلمة رئيسية في المؤتمر الذي يتناول المواضيع المتعلقة بقضايا حفظ وتعزيز السلام في العصر الحديث، وصون وحماية القيم الروحية والأخلاقية والوضع الديني في عصر العولمة تحليل التحديات والاتجاهات المعاصرة.

وتأتي مشاركة فضيلة المفتي في إطار تنفيذ استراتيجية دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لمدِّ جسور التواصل الديني مع الخارج، وتكوين أواصر الأخوة والتعاون المثمر وتطوير العلاقات الثنائية مع الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

مفتي الجمهورية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 

وكان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- أدلى بصوته  أمس الأحد في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الفردوس الابتدائية بالجمالية.

وأكَّد  المفتي -في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته- أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يُظهر مدى وعينا بالتحديات التي يواجهها وطننا، مشددًا على ضرورة أن يحكِّم كلُّ ناخب ضميرَه عند اختياره لمن ينتخب، وأن يختار القويَّ الأمين الذي يَعبُر بمصر إلى بر الأمان ويحقق الاستقرار.

وجدَّد مفتي الجمهورية دعوته إلى الشعب المصري أن يُظهروا للعالم كله إعلاءهم للمصلحة الوطنية، عبر مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات ودعم أركان الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري أثبت في كل مراحل تاريخه أنه شعب حضاري، وأنه شعب مؤمن يدرك واجباته الوطنية، وأنه شعب قد أثبت في كل المواقف وفي كل التحديات مدى حبه لوطنه مصر، ومدى استعداده للبذل والتضحية من أجلها.

وأهاب  المفتي بالشعب المصري أن يتحمل أمانة اختيار قائد ورئيس لوطنه، مؤكدًا أنه واجب وطني وواجب أخلاقي، وأن هذا الاستحقاق الرئاسي استحقاق مهم في تاريخ مصر، ينبغي أن نشارك فيه بإيجابية من أجل صلاح البلاد والعباد.

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مفتى الجمهورية هيئات الافتاء في العالم موسكو المنتدى الإسلامي العالمي مسلمي روسيا الاتحادية

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