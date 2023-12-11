الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

لوقف الأعمال العدائية، موسكو تكشف عن اتصالات مع قيادات فلسطينية حول حرب غزة

لقاء سابق ضم بوجدانوف
لقاء سابق ضم بوجدانوف وسط وأبو مرزوق، فيتو

 أكدت وزارة الخارجية الروسية  اليوم الإثنين، ضرورة وقف الأعمال العدائية وحل المشاكل الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، في اتصالات مع قيادات فلسطينية حول حرب غزة، بحسب بيان للوزارة.

تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأوضح البيان أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، ناقش هاتفيًّا مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وضرورة تحرير الرهائن، مع التركيز على الجوانب العسكرية والإنسانية للوضع في قطاع غزة وفق بيان للخارجية الروسية.

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وجاء في البيان، أن بوجدانوف أجرى عدة اتصالات مع قيادات فلسطينية، وناقش الوضع العسكري والإنساني في قطاع غزة، مع القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، كما بحث المواضيع ذاتها مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر طاهر.

وبحسب الخارجية الروسية، فقد جرى خلال الاتصالات التي تمت على مدار أمس واليوم، مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتصعيد الحاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الوضع العسكري والإنساني الناشئ في قطاع غزة".

 
وأشارت الخارجية إلى أن الجانب الروسي شدد على الأهمية الخاصة "لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، بهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل"، وفق البيان.

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