الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد نجاحه في "صوت وصورة"، وليد فواز يظهر بالماراثون الرمضاني 2024

الممثل وليد فواز،فيتو
الممثل وليد فواز،فيتو

بعد نجاحه في مسلسل "صوت وصورة" حجز الممثل وليد فواز مكانه في الماراثون الرمضاني 2024.

ومن المقرر أن يظهر "فواز" في مسلسلين رمضانيين، الأول: مسلسل "حق عرب" برفقة أحمد العوضي ورياض الخولي ووفاء عامر، ويشهد عودة للدراما الصعيدية، والثاني: ألف ليلة وليلة برفقة ياسر جلال ونور، ويشهد إعادة حكايات ألف ليلة وليلة بأسلوب معاصر، وسوف يعرض المسلسلان خلال شهر رمضان المقبل.

وفي تصريحات سابقة لـ"فيتو"، أعرب "فواز" عن سعادته بنجاح شخصية "عبد الغني" التي جسدها في مسلسل صوت وصورة" الذي عُرض مؤخرًا، معتبرًا إياها علامة فارقة في تاريخه الفني، وخروجًا عن الشخصيات النمطية التي سبق له تجسيدها من قبل.

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وأضاف “فواز" أن اسم حنان مطاوع هو كان الدافع الأول له للمشاركة في مسلسل “صوت وصورة”.

وأرجع "فواز" نجاح شخصية عبد الغفور في مسلسل "صوت وصورة" إلى اختلافها الجذري عن شخصية الرجل الشرير التي اشتهر بها في أعماله السابقة.

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صوت وصورة وليد فواز أحمد العوضي ياسر جلال حنان مطاوع وفاء عامر الماراثون الرمضاني

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