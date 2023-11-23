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ثقافة وفنون

بعد كشف الحقيقة، الضحك يجمع حنان مطاوع وأحمد ماجد أبطال مسلسل صوت وصورة (فيديو)

أبطال صوت وصورة،
أبطال صوت وصورة، فيتو

مسلسل صوت وصورة ، جمع الفنانة حنان مطاوع والفنان أحمد ماجد موقفًا ضاحكًا نشره أحمد ماجد عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام، حيث نشر فيديو يجمعه بحنان مطاوع يعتذر لها عن أنه “دوخها” على مدار ٣٠ حلقة معلقًا “دوختك يا رضوى”.

رد فعل الجمهور على الحلقة الأخيرة

تابع الجمهور اليوم آخر حلقات مسلسل صوت وصورة الذي تصدر الترند في الآونة الأخيرة وحقق نجاحًا كبيرًا.

وكان قاتل عصام الصياد مفاجأة للجمهور خاصة أنه كان قادرًا على إبعاد أي شبهة عنه، وكان يحرك الأحداث بما يصب في مصلحته دون أن يشعر به أحد.

وفيما يتعلق بردود أفعال الجمهور على الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة  فقد قالت متابعة للمسلسل عبر موقع “فيس بوك” “مسلسل صوت وصورة.. حاجة كدا هربانة من الزمن الجميل.. شابووو لكل صُنّاع المسلسل”، وقالت أخرى “ ياخبرررر أخو لطفي اللي عملها.. منكم له وليد اللي قتل الدكتور عصام اللي متابع مسلسل صوت وصورة جننتونا”.

وتابعت أخرى “صوت وصورة  بجد إيه القفلة دى شابوووووووه بجد غير متوقعة أبدًا”.

 

تفاصيل مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة مفاجأة غير متوقعة فيما يتعلق بهوية قاتل عصام الصياد.

وخلال مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة يرفض لطفي عبود الاقتناع باعتراف رضوى بأنها قاتلة عصام الصياد، واكتشف وجود أوراق تكشف وجود علاقة بشقيقه وليد بعصام الصياد فبحث عن الأمر وقرر مواجهته.

وخلال مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة يخبر وليد شقيقه لطفي بتفاصيل قتله لعصام الصياد وأنه لم يخطط للأمر ولكن رفض عصام الصياد منحه أي أموال من التي من المفترض أن يمنحها إياه مما دفع وليد لقتله ومسح كل الدلائل التي ستكشفه.

وحاول وليد إبعاد كل الشبهات حوله وحاول أيضًا مساعدة رضوى بعدما شعر بحب شقيقه لها، ولكن القدر تدخل، واكتشف بعد إنهاء اعترافه وتهديده لشقيقه أنه سيقتله في حالة إفشاء سره بدخول الشرطة وتم القبض عليه وسط دموع لطفي.

وفي نهاية مسلسل صوت وصورة الحلقة الأخيرة تعود رضوى لحياتها الطبيعية ويبدأ لطفي في الإعداد للترافع في قضية شقيقه، ويتقارب مع رضوى رغم كل الظروف، ويعيش عبد الغني حياة التسول وتتقارب رانيا مع وافي.

 

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محام ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

 

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