وليد فواز: دوري في "صوت وصورة" خسيس وندل وجبان ويخلي الجمهور يكرهني.. لكني وجدته تحديًا ( حوار )

>> حينما أتعاقد على عمل أركز على دورى ولا أراهن على فكرة النجاح

>> أجيد أداء أدوار رجل العصابات الشرير المجرم قاسى القلب

>> لأول مرة فى مسلسل "صوت وصورة" أؤدي دورًا بهذا الكم من التناقضات النفسية

>> أصور مسلسل العودة بدراما صعيدية وانتهيت من فيلم شقو مع عمرو يوسف

>> تعاقدت فى رمضان المقبل على مسلسل ألف ليلة وليلة مع ياسر جلال ونور اللبنانية

>> البعض وصف مشاهدي مع حنان مطاوع في "صوت وصورة" بأنها “ماتش تمثيل”

استطاع الممثل وليد فواز أن يحقق نجاحات درامية خلال السنوات الماضية، من شخصية “معتمد” فى مسلسل “بدون ذكر أسماء” إلى شخصية “أحمد عرنوس” فى مسلسل “السبع وصايا”، وصولًا إلى مسلسل “صوت وصورة” الذى عُرض مؤخرًا وحقق نجاحًا لافتًا.

بدأ علاقته بالفن من الوقوف على خشبة المسرح شارك بعدها في عدة أعمال فنية، لكنه ظهر بشكل أوضح في رمضان 2010 حيث شارك في ثلاثة مسلسلات تلفزيونية تعرف عليه الجمهور من خلالها، ليصبح محطة انطلاقته الفنية لعالم الشهرة لتأتي محطة مهمة في حياته المهنية والفنية بأدائه المميز لشخصية الشيخ معتمد في النص الذي كتبه الكاتب الكبير وحيد حامد ليلاقي إشادة الجمهور والنقاد على السواء في عام 2013 ليصبح وليد فواز من أهم ممثلي جيله

تفوق "فواز"على نفسه ولفت الأنظار إليه، بعدما وصل إلى حالة من النضج الفنى التى تؤهله لتجسيد الشخصيات الشريرة والأدوار المعقدة.

»فيتو» التقت “فواز” وأجرت معه هذا الحوار الذى تحدث فيه عن مسلسل “صوت وصورة” وعن شخصية “عبد الغني” وأبعادها الدرامية، وعن مشروعاته الفنية المقبلة فى السينما والتليفزيون..وإلى التفاصيل:

*فى البداية.. هل كنت متوقعًا حجم النجاح الذى حققه مسلسل صوت وصورة وشخصية عبد الغنى التى تجسدها خلاله؟

فى الحقيقة كنت أشعر أن الله سيكتب لنا التوفيق قبل بدء المسلسل، وفكرة أنه حقق هذه النسبة العالية من المشاهدات وسط الأحداث الأليمة التى تشهدها فلسطين حاليًا تؤكد أن هذا بالتأكيد كرم كبير من عند الله، وأنا عادة حينما أتعاقد على عمل أصب كامل تركيزى على أداء دورى ولا أراهن كثيرًا على فكرة النجاح من عدمه فقط أتمنى التوفيق من الله، ولكن هذا النجاح الكبير كان مفاجئًا.

*ما المختلف الذى جعلك توافق على تقديم شخصية عبد الغنى فى مسلسل صوت وصورة؟

يعرف عنى الجمهور أننى أجيد أداء أدوار الرجل قوى الشخصية ورجل العصابات الشرير المجرم قاسى القلب، ولأول مرة فى مسلسل صوت وصورة يُعرض على دور يحمل هذا الكم من التناقضات النفسية، فعبد الغنى شخصية قد يصفها البعض بأنها خسيسة وندلة، فضلًا عن كونه جبانا ولكن كل هذه الصفات قد تكون بسبب ظروفه القاسية التى يعيشها، لذا فإنه دور “يخوف” فقد يخشى البعض تقديم مثل هذا الدور حتى لا يكرهه الجمهور لكن فى النهاية أنا وجدت فى هذه الشخصية تحدي.

عبد الغنى مع اختلاف السياق ذكرنى بصعوبة التركيبة النفسية لشخصية معتمد فى مسلسل بدون ذكر أسماء من إخراج تامر محسن وتأليف الراحل وحيد حامد، إضافة إلى أننى كنت أرغب فى التعاون مع الشركة المنتجة للمسلسل ولأننى أحب العمل مع مخرج المسلسل محمود عبد التواب الذى شاركت معه فى أكثر من عمل وأحبه على المستوى الإنسانى والفني، فضلًا عن رغبتى فى العمل مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك.

وأخيرًا ما جعلنى أشارك على هذا العمل أيضًا اسم الفنانة حنان مطاوع التى جمعنى معها أكثر من عمل من قبل، ولكن كان “صوت وصورة” هو الأول لنا بمشاهد تجمعنا بشكل مباشر وقد وصف البعض مشاهدنا بأنها “ماتش تمثيل”، فهل بعد كل هذا أتردد فى قبول العمل؟

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*بعد نجاح مسلسل صوت وصورة، ما هو جديد وليد فواز؟

حاليًا أصور مسلسل العودة وهو عودة لى للدراما الصعيدية وهو من إخراج أحمد حسن، كما أننى انتهيت من فيلم شقو مع الفنان عمرو يوسف، وانتهيت أيضًا من مسلسل بين السطور وسيتم عرضه على منصة شاهد، كما أننى تعاقدت فى رمضان المقبل على مسلسل ألف ليلة وليلة مع ياسر جلال ونور اللبنانية ولا يزال التعاقد جاريًا مع بقية النجوم.

*وأخيرًا.. ما تعليقك على الأحداث التى تشهدها فلسطين حاليًا؟

ربنا ينصر فلسطين وأهل غزة ويلطف بهم لأنهم يعيشون أيامًا صعبة، و“الفلسطينيون إخواتنا وفوق دماغنا”، وأثق فى حكمة القيادة السياسية فى التعامل مع كل المعطيات والتحديات بما يحفظ أمننا القومى.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"