الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني في باب المندب، ويمنيون يتحدثون عن انفجارات ضخمة

حادث أمني في باب
حادث أمني في باب المندب، فيتو

البحر الأحمر، أعلنت البحرية البريطانية قبل قليل تلقيها بلاغًا عن حادث أمني في البحر الأحمر بالقرب من باب المندب.

وكان مواطنون في محافظة الحديدة قد أفادوا بسماع دوي انفجارات كبيرة الليلة لم يعرف أحد مصدرها.

 

هجمات الحوثي على السفن التجارية بالبحر الأحمر

ومنذ أيام أدانت بريطانيا هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية بالبحر الأحمر وحملت إيران مسؤولية أعمال من وصفتهم بـ"وكلائها وشركائها".

وقالت بريطانيا، إن إيران تقدم منذ فترة طويلة الدعم العسكري والسياسي للحوثيين، لذلك فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفات وكلائها وشركائها.

Advertisements


استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

وأفادت شبكة «العربية» الإخبارية، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي، سترسل قطعا بحرية وغواصة للبحر الأحمر، بعد استهداف سفن تابعة لها من قبل جماعة الحوثي.

وأعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، أن القوات البحرية اليمنية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب.

وأضاف الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع: "استهداف السفينتين الإسرائيليتين جاء بعد رفضهما رسائل تحذيرية من القوات المسلحة اليمنية، ومستمرون في منع السفن البحرية التابعة للاحتلال من الإبحار حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة".

وأكد الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، أن السفن الإسرائيلية ستكون هدفا للقوات اليمنية إن خالفت التعليمات والتحذيرات.

 

الهجوم الحوثي على السفن الأمريكية والإسرائيلية

والخميس الماضي، نشرت بريطانيا، مدمرة من طراز "إتش إم إس دايموند"، في منطقة الخليج بزعم التصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الشحن البحري.

وكشفت تقارير إعلامية أن هذه الخطوة تأتي بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على الأسطول الأمريكي وعمليات الخطف للسفن الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس،  في بيان صادر عنه:" إنه من الضروري تعزيز وجود البحرية الملكية في المنطقة لضمان سلامة بريطانيا ومصالحها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اختطاف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل من قبل الحوثيين في اليمن".

 

استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن

ومن جانبه أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي - محمد عبد السلام، الأربعاء الماضي، أن "القوات البحرية -التابعة للحوثيين- ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب محمد عبد السلام: "تعقيبًا على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع فيما يخص الأمن البحري..‏ نؤكد أن اليمن حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، وأن القوات البحرية اليمنية ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية".

"الحوثي" تعلن إطلاق صواريخ باليستية تجاه إيلات ومنع السفن الإسرائيلية من الملاحة

جماعة الحوثي اليمنية توجه رسالة إلى مصر بشأن قناة السويس

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحر الأحمر باب المندب البحرية البريطانية محافظة الحديدة سماع دوي انفجارات استهداف سفينتين إسرائيليتين السفن التجارية بالبحر الأحمر الحوثى السفن الأمريكية خليج عدن

مواد متعلقة

"الحوثي" تعلن إطلاق صواريخ باليستية تجاه إيلات ومنع السفن الإسرائيلية من الملاحة

جماعة الحوثي اليمنية توجه رسالة إلى مصر بشأن قناة السويس

جماعة الحوثي: أوقفنا الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي

جماعة الحوثي تحسم مصير السفينة الإسرائيلية المحتجزة

الأكثر قراءة

حفل جوائز الكاف، المغرب أفضل منتخب أفريقي في 2023 ونيجيريا للسيدات

قصف سفينة إسرائيلية في باب المندب، وبيان مرتقب للحوثيين

البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني في باب المندب، ويمنيون يتحدثون عن انفجارات ضخمة

تعرف على ترتيب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب أفريقي

عبد السند يمامة: الانتخابات الرئاسية غير محسومة حتى الآن والمنافسة قوية على الأرض

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 11-12-2023

زيلينسكي يستعطف واشنطن: تأخير المساعدات لكييف يحقق أحلام بوتين

رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية: مخططات إسرائيل تتجاوز الوطن البديل إلى مكة والمدينة.. وحماس "حركة تحرر" يستحيل القضاء عليها (حوار)

Advertisements

منوعات

المزيد

الضربة القاضية، لحظة اقتحام رئيس ناد تركي مباراة لـ"لكم" الحكم في الوجه (فيديو)

كهربا يتصدر تويتر بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2023

انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بالسامر الجمعة

بـ9 جوائز، فيلم BARBIE أكثر الأعمال ترشيحًا لجوائز الجولدن جلوب 81

المزيد

خدمات

المزيد

الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

قرعة علنية لتخصيص أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.. 17 ديسمبر

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أدعية التوفيق في الحياة من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية