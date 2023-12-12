الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

حزب الله يعلن ملخص عملياته العسكرية ضد جيش الاحتلال خلال 24 ساعة

حزب الله يقصف مواقع
حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية، فيتو

غزة الآن ، أعلن حزب الله  اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته العسكرية ليوم أمس الإثنين، التي استهدفت خلالها 7 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
 

وقال في بيانه إنه استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 3 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف بالقذائف المدفعية تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. 

كما استهدف موقع البغدادي وتجمعًا للجنود وآليات عسكرية في محيطه بالقذائف المدفعية وأوقع فيها إصابات مؤكدة، بالإضافة إلى استهداف قوة إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستوطنة المطلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة وسقوط عديد منهم بين قتيل وجريح.

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ثكنة برانيت

ولفت إلى أنه قصف 4 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف ثكنة برانيت بالقذائف المدفعية وأصابتها إصابة مباشرة، واستهدف موقع الراهب بصواريخ بركان وأصابه إصابة مباشرة، كما قصف موقع حدب البستان، بالإضافة لاستهدافه تجمع مشاة لجنود الجيش الإسرائيلي في حرج شتولا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

 

وذكرت مصادر من جنوب لبنان لـ "سبوتنيك"، إن الجيش الإسرائيلي نفذ رمايات رشاشة من موقع رويسات العلم طالت محيط موقع الجيش اللبناني في خراج بلدة كفرشوبا، كما احترق التراس الخارجي والطابق الأول لمنزل أحد المواطنين الكائن قرب المعتقل في مدينة الخيام، كما قصف بعد ظهر أمس بالمدفعية الثقيلة، الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة، والأطراف الغربية لبلدة بليدا وأطراف بلدة راميا وأطراف بلدة ميس الجبل، وكامل أطراف بلدة محيبب وأطراف بلدة يارون جنوبا في بيادر العدس والأطراف الجنوبية لحرش يارون في جنوب لبنان.

 

العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا متزايدًا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبرالماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.


وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم شنه حزب الله اللبناني بالصواريخ

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف تابعة لـ حزب الله اللبناني (فيديو)

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