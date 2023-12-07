مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم شنه حزب الله اللبناني بالصواريخ

أحداث فلسطين وإسرائيل، كشف حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل جنديين إسرائيليين في عملية استهداف لموقع تابع لجيش الاحتلال نفذها مقاتلو الحزب.



حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية على طول الحدود مع لبنان



وقال حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم: "استهدفنا موقع الراهب بالصواريخ ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين”، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



وفي السياق ذاته، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية قصفت عددًا من مواقع حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك مركز قيادة، ردًا على الهجمات المتكررة على شمال إسرائيل اليوم.

ومن جانبه قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في حرب غزة.



وأضاف "هاجاري" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس: مصممون على تفكيك حماس لكن الطريق طويل، مؤكدا مقتل اثنين من الجنود الإسرائيليين أحدهما في جباليا والآخر في خان يونس.



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مقتل إسرائيلي في قصف من لبنان



وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن أحد المواطنين الإسرائيليين قتل في قصف من لبنان، مؤكدا أن جيش الاحتلال قام بالرد على مصدر النيران.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن مقتل ضابط و3 جنود خلال معارك مع كتائب القسام في قطاع غزة.

وفي سياق متصل أكد جيش الاحتلال، مقتل نجل غادي أيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان الأسبق في جيش الاحتلال خلال معارك مع كتائب القسام في القطاع.



خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة

وكبدت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس وعلى مدار الـ3 أيام الماضية جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية.



وذكرت كتائب القسام، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن قواتها تمكنت خلال الـ ٧٢ ساعة الأخيرة من تدمير 79 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كليا أو جزئيا فقط في محاور التوغل في غزة.



وفي السياق ذاته، أكدت كتائب القسام، أن مقاتليها نجحوا في قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.



وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونجحت المقاومة الفلسطينية في تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

