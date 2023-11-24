الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف تابعة لـ حزب الله اللبناني (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شنَّ غارة على أهداف تابعة لـ حزب الله في جنوب لبنان.

ونشر كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري مقطع فيديو على حسابه في "إكس" أرفقه بتعليق قال فيه: "شنت الطائرات المقاتلة قبل قليل غارة على أهداف لحزب الله في لبنان".

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון.

במסגרת התקיפה שהושלמה, תקפו הכוחות והשמידו עמדות שיגור אשר מהן בוצע ירי לעבר שטח הארץ בימים האחרונים ואתרים צבאיים מהם פעלו מחבלי הארגון >> pic.twitter.com/1eMQQqEe3r Advertisements November 23, 2023

وأضاف هاجاري: "هاجمت القوات ودمرت المواقع التي تم إطلاق النار منها على أراضينا في الأيام الأخيرة، وكذلك المواقع العسكرية التي كان ينشط منها التنظيم".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف سهل الخيام وكفر كلا ومركبا بالقطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وشهدت مناطق شمالي إسرائيل، الخميس، قصفا مكثفا مصدره الأراضي اللبنانية، في استمرار للتوترات بالمنطقة الحدودية بين البلدين.

ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي القصف بأنه "الأعنف منذ بداية الحرب"، مشيرة إلى "إطلاق ما لا يقل عن 50 صاروخًا من لبنان تجاه الجليل الأعلى".

عرض حزب الله اللبناني مشاهد من عمليتين استهدف فيهما تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود مع جنوب لبنان.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عمليتي استهداف المقاومة الإسلامية تجمع جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 23 نوفمبر 2023".

وأعلن "حزب الله" يوم الخميس، تنفيذ عدد كبير من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، سقط 107 قتلى في لبنان من بينهم 75 من مقاتلي حزب الله، و14 مدنيا منهم 3 صحفيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس".

وأفادت السلطات الإسرائيلية من جهتها بمقتل 9 أشخاص بينهم 3 مدنيين.

وفي وقت سابق، نعى حزب الله 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح اليوم الجمعة.‏

كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانًا توضيحيًّا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء.