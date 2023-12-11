حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين في مزارع شبعا

أحداث فلسطين وإسرائيل، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع السماقة بمزارع شبعا المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.





حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية بالصواريخ

وزادت وتيرة الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على غزة، وذلك تضامنا مع المقاومة الفلسطينية.



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل ٢ من عناصر حزب الله في قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق.

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عدوان إسرائيلي على سوريا

وتجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات متواصلة على دمشق وبعض المناطق السورية، يستهدف فيها المطارات وقوات الجيش السوري ومقاتلي إيران.



والأسبوع الماضي ذكر المرصد السوري أن اثنين قتلوا وأصيب 7 آخرين جراء الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي علي مواقع لحزب الله في ريف دمشق.





الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

وأكدت وسائل إعلام محلية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق، تصدت له الدفاعات الجوية السورية.





عدوان إسرائيلي في الجولان السوري

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري، نفذت إسرائيل "عدوانا جويا في اتجاه الجولان السوري مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".





وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".



ويأتي العدوان الجوي الإسرائيلي بعد تجدد العنف في قطاع غزة، في أعقاب أسبوع كامل من الهدنة الإنسانية المؤقتة.

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