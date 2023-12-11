مقتل اثنين من حزب الله في قصف إسرائيلي على دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عن مقتل ٢ من عناصر حزب الله في قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق.





عدوان إسرائيلي على سوريا





وتجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات متواصلة على دمشق وبعض المناطق السورية، يستهدف فيها المطارات وقوات الجيش السوري ومقاتلي إيران.



والأسبوع الماضي ذكر المرصد السوري أن اثنين قتلوا وأصيب 7 آخرين جراء الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي علي مواقع لحزب الله في ريف دمشق.





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الدفاعات الجوية السورية تتصدي لصواريخ إسرائيلية





وأكدت وسائل إعلام محلية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق، تصدت له الدفاعات الجوية السورية









عدوان إسرائيلي في الجولان السوري





وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري، نفذت إسرائيل "عدوانا جويا في اتجاه الجولان السوري مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".





وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".



ويأتي الهجوم الجوي الإسرائيلي بعد تجدد العنف في قطاع غزة، في أعقاب أسبوع كامل من الهدنة الإنسانية المؤقتة.



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