ولاد زرق 3، التكلفة الإنتاجية تقدر بـ 250 مليون جنيه والعرض في عيد الأضحي 2024

تستعد شاشات العرض السينمائي بمصر والدول العربية لانطلاق أضخم فيلم من حيث التكلفة الإنتاجية خلال العام المقبل 2024 وهو فيلم ولاد رزق 3.. الذي يأتي بتوقيع المخرج الكبير طارق العريان.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الجزء الثالث من فيلم الأكشن ولاد رزق:

تقدر تكلفة الجزء الثالث من ولاد رزق بـ 8 ملايين دولار (250 مليون جنيه)

كشف المخرج طارق العريان تفاصيل عن فيلمه الجديد “ولاد رزق 3” قائلًا: إن التكلفة الإنتاجية للفيلم تصل إلى 8 ملايين دولار.

يأتي الفيلم بمشاركة ابطال الجزءين وعلى رأسهم أحمد عز وعمرو يوسف

ويشارك الفنان آسر ياسين فى الجزء الثالث ويقدم دور الشايب

كما تم تخصيص دور استثنائي للملاكم العالمي تايسون فيوري في فيلم ولاد رزق

أكد مخرج العمل أنه لم يتم استبعاد الفنان أحمد الفيشاوي وأنه سيظهر بمشهدين أو ثلاثة استكمالًا لسياق أحداث السلسلة.

وسيكون الموعد النهائي لطرح فيلم ولاد رزق 3 يوم 6/20 في عيد الأضحى 2024.

وكان شارك المخرج طارق العريان عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" صورا من كواليس تصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق بالمملكة العربية السعودية.

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فيلم ولاد رزق 3

وانتهى مؤخرًا صلاح الجهيني من كتابة فيلم ولاد رزق 3، ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: أحمد عز، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ريم مصطفى، إياد نصار، ماجد الكدواني، آسر ياسين وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من إخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثاني من العمل نجاحًا كبيرًا، حتى وصلت إيرادات الجزء الثاني عام 2019 إلى 103 ملايين جنيه.

وكان أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن منح السيناريست صلاح الجهيني الإقامة الذهبية في السعودية، ونشر تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي بـ فيس بوك صورة تجمعه مع صلاح الجهيني، معلقًا عليها: سعيد بتقديم الإقامة السعودية الذهبية لأخي العزيز الكاتب الكبير صلاح الجهيني.

وأضاف تركي آل الشيخ: تمنياتي له بالتوفيق دائما، وسنحرص في هيئة الترفيه على الاستفادة من كل المبدعين حول العالم بما فيه مصلحة وطننا الغالي.