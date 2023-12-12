صلاح أم مرموش، ميكالي يرغب في ضم هذا النجم في أولمبياد باريس

ميكالي، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، يرغب في ضم عمر مرموش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن قائمة الفراعنة استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.

البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ميكالي يرغب في وجود عمر مرموش في قائمة منتخب مصر، خاصة بعد أدائه المميز مع ناديه خلال الفترة الأخيرة".

المنتخب الأوليمبي يتبرع لدعم غزة

من ناحية أخرى تبرع المنتخب الأولمبي لكرة القدم بمبلغ مالى لدعم الأشقاء فى غزة، وذلك من خلال صندوق حياة كريمة، وقدم شيك التبرع محمود حرب المدير الإداري للمنتخب.

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وساهم في المبلغ كل أفراد المنتخب الأولمبي بالجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي واللاعبين ومسئولى المهمات.

وتعاهد أفراد المنتخب الأولمبي بتقديم مزيد من الدعم لأشقائنا فى غزة بشكل مستمر إيمانًا منهم بالدور الوطنى تجاه القضية الفلسطينية.

أضاف مدير المنتخب الأولمبي، أن الأيام المقبلة ستشهد حسم مصير معسكر الفريق في شهر يناير بشكل نهائي، وما إذا كانت هناك إمكانية لتجميع اللاعبين من عدمه، وفي حال تأكد عدم إقامته فإن بيريرا لن يعود من الإجازة قبل إنتهاء أعياد الكريسماس، على أن يحدد الخواجة بعدها موعد عودته من الإجازة التي يقضيها مع أسرته.

معسكر المنتخب الأولمبي مهدد بالإلغاء

أصبح معسكر منتخب مصر الأولمبي، الذي يخطط البرازيلي روجيرو ميكالي لإقامته في شهر يناير المقبل، بالتزامن مع معسكر المنتخب الوطني الأول، مهددا بالإلغاء، بسبب قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، بتخصيص هذه الفترة الزمنية لإقامة مباريات النسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم 3 يناير المقبل، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للكبار "كوت ديفوار 2024" التي تنطلق أحداثها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.

توقف الدوري بسبب المنتخب الأول

وكان البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، يخطط لاستغلال فترة توقف الدوري الممتاز التي تبدأ يوم 3 يناير، من أجل إقامة معسكر تدريبي للفريق في إطار تحضيراته لأولمبياد باريس 2024، إلا أن رغبته اصطدمت بقرار رابطة الأندية، التي حددت في وقت سابق تخصيص الفترة من 3 يناير إلى 11 فبراير لإقامة بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة، خاصة أن فترة التوقف المذكورة ستشهد مشاركة المنتخب الأول في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

انشغال اللاعبين ببطولة كأس الرابطة

وتكمن أزمة المنتخب الأولمبي في إقامة معسكره التدريبي أثناء فترة توقف الدوري الممتاز في شهر يناير المقبل، بأن لاعبي المنتخب الأولمبي سيكونون منشغلين بالمشاركة مع أنديتهم في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وسيكون من الصعب موافقة الأندية علي التخلي عن لاعبيها الدوليين للمشاركة في معسكر المنتخب الأولمبي، الذي سيخلو أيضا من المباريات الودية الدولية حتى الآن.

كشف محمود حرب، مدير منتخب مصر الأولمبي، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، يعمل بشكل مستمر من أجل إعداد الفراعنة الصغار بشكل جيد لأولمبياد باريس 2024، خاصة أنه يطمح لتحقيق ميدالية أولمبية وليس مجرد الظهور الجيد في البطولة.

أضاف محمود حرب في تصريحات خاصة لـ فيتو: المنتخب الأولمبي المصري تلقى دعوة مبدئية للمشاركة في بطولة غرب آسيا الودية خلال التوقف الدولي في شهر مارس المقبل، وأن المدير الفني ميكالي وافق على المشاركة في الدورة.

بطولة غرب آسيا

وأوضح حرب، أن “البطولة تشهد مشاركة ثمانية منتخبات من مختلف القارات، ولكن حتى الآن لم يتحدد الدولة المستضيفة لها وهوية المنتخبات المشاركة فيها، إلا أنها بالطبع ستوفر احتكاكًا جيدًا للفريق قبل أولمبياد باريس، المقرر انطلاقها في شهر يوليو المقبل”.

بطولة تولون الودية بفرنسا

وأكمل مدير المنتخب الأولمبي، أن الفريق سيشارك أيضًا في بطولة تولون الودية بفرنسا للمنتخبات الأولمبية، المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل، والتي تشهد مشاركة أغلب المنتخبات التي تأهلت بالفعل للأولمبياد.