الليثي والبحراوي يتعهدان أمام نقيب الموسيقيين بعدم خدش الحياء في أغانيهما

استدعى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، اليوم الإثنين الموافق ١١-١٢-٢٠٢٣ كلَّا من المطرب رضا البحراوي، والمطرب محمود الليثي، للتحقيق معهما بشأن العبارات والأمثال والشعارات المتدنية المستخدمة أثناء أداء فقراتهما الفنية والتي تسيء للفن وللقيم المجتمعية، موضحا أنها أفعال تستوجب العقاب بموجب مواد القانون رقم ٣٥ لسنة ٧٨ وتتيح للنقابة العامة شطب العضوية.



وفي أثناء التحقيقات معهما، أقر كلُّ منهما بالأخطاء التي تم ارتكابها وقدما الاعتذارات عن هذه الأفعال وتعهدا بعدم تكرارها.

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وانتهت تحقيقات الشئون القانونية بإدانتهما وتوقيع عقوبات لكلِّ منهما تمهيدًا لعرضها على النقيب العام ومجلس الإدارة.

وفور انتهاء التحقيقات في حضور أعضاء المجلس، استدعاهما مصطفى كامل في مكتبه لعقد جلسة ودية انتهت بقبول الاعتذار وتعهدهما كتابيًا بعدم التكرار.

ووعد المطربان نقيب الموسيقيين بإنهاء حالة المشاحنات فيما بينهما، وأظهرا روح التسامح والتصالح.

واكتفى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والمجلس، بتوقيعهما على إقرارات وتعهدات بعدم تكرار مثل هذه الوقائع والتصرفات.