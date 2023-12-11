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رياضة

تعادل سلبي بين سيلتا فيجو أمام رايو فاليكانو بالشوط الأول في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو، فيتو
سيلتا فيجو، فيتو

جدول ترتيب الدوري الإسباني، تعادل فريقا سيلتا فيجو ورايو فاليكانو سلبيًا بدون أهداف في الشوط الأول ضمن مباريات الجولة الـ16 بالدوري الإسباني.

 

وعانى سيلتا فيجو هذا الموسم، حيث حصل على تسع نقاط فقط من أول 15 مباراة، ليحتل المركز 18 في جدول الترتيب، بينما يحتل رايو المركز 11 برصيد 19 نقطة، بعدما فاز أربع مرات وتعادل سبع مرات وخسر أربعًا من أصل 15 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وفي المواجهات المباشرة بين الفريقين، لم يهزم رايو خصمه سيلتا في الدوري الإسباني منذ يناير 2019، ولكن تم تقاسم النقاط بالتعادل السلبي في المباراة الذهاب بالدوري خلال الموسم الماضي.

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فيما تربع فريق جيرونا على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد اكتساحه فريق برشلونة برباعية.

الدوري الإسباني، سقط فريق برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام فريق جيرونا على ملعب مونتجويك الأولمبي الديربي الكتالوني بين برشلونة وجيرونا، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإسباني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

 

وأزاح فريق جيرونا نظيره ريال مدريد من صدارة الدوري الإسباني بعدما فاز برباعية مقابل هدفين على نظيره برشلونة. 

 

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ويأتي ترتيب الدوري الإسباني بعد قمة برشلونة ضد جيرونا على النحو التالي:

1-  جيرونا 41 نقطة

2-ريال مدريد 39 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 34 نقطة

4- برشلونة 34 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 31 نقطة

6- ريال سوسييداد 29 نقطة

7- ريال بيتيس 26 نقطة

8- لاس بالماس 24 نقطة

9- خيتافي 22 نقطة

10- فالنسيا 19 نقطة

11- رايو فاليكانو 19 نقطة

12- ديبورتيفو ألافيس 16 نقطة

13- فياريال 16 نقطة

14- أوساسونا 15 نقطة

15- ريال مايوركا 14 نقطة

16- إشبيلية 13 نقطة

17- قاديش 13 نقطة

18- سيلتا فيجو 9 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 4 نقاط

جيرونا يسقط برشلونة

الدوري الإسباني، سقط فريق برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام فريق جيرونا على ملعب مونتجويك الأولمبي الديربي الكتالوني بين برشلونة وجيرونا، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإسباني.

أحرز رباعية جيرونا الأول بعد كرة طولية من منتصف الملعب، ويقابلها تسيجانكوف ويمرر الكرة عرضية، ويسددها دوفبيك داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 12، وجاء هدف جيرونا الثاني بعد انطلاقة من جوتيريز ويتوغل داخل منطقة الجزاء، ويسدد الكرة ببراعة في الدقيقة 41.

وجاء هدف جيرونا الثالث بعد كرة طولية من الحارس ولمسة رأسية من خارج منطقة الجزاء، ويقابلها فاليري ويراوغ كوندي ويسدد الكرة من داخل المنطقة في الدقيقة 80.

وجاء هدف جيرونا الرابع بعد كرة عرضية ويقابلها ستواني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وتهز الشباك في الدقيقة 95.

وأحرز هدفي برشلونة الأول بعد كرة عرضية من ركنية وارتقاء ولمسة رأسية من ليفاندوفسكي في الدقيقة 19 وجاء هدف برشلونة الثاني بعد تمريرة عرضية من فيران توريس ويقابلها جوندوجان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 92.

ترتيب برشلونة بالدوري الاسباني

وتراجع برشلونة الي المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 16 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين.

واقتنص جيرونا صدارة  ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة، من 16 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر مواجهة وحيدة.

 

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الدوري الإسباني برشلونة برشلونة وجيرونا فريق جيرونا سيلتا فيجو

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