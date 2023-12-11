الدوري الإسباني، جيرونا يُسقط برشلونة 4/ 2، ويقتنص الصدارة في لقاء الإثارة والمتعة

الدوري الإسباني، سقط فريق برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام فريق جيرونا على ملعب مونتجويك الأولمبي الديربي الكتالوني بين برشلونة وجيرونا، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإسباني.

أحرز رباعية جيرونا الأول بعد كرة طولية من منتصف الملعب، ويقابلها تسيجانكوف ويمرر الكرة عرضية، ويسددها دوفبيك داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 12، وجاء هدف جيرونا الثاني بعد انطلاقة من جوتيريز ويتوغل داخل منطقة الجزاء، ويسدد الكرة ببراعة في الدقيقة 41.

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وجاء هدف جيرونا الثالث بعد كرة طولية من الحارس ولمسة رأسية من خارج منطقة الجزاء، ويقابلها فاليري ويراوغ كوندي ويسدد الكرة من داخل المنطقة في الدقيقة 80.

وجاء هدف جيرونا الرابع بعد كرة عرضية ويقابلها ستواني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وتهز الشباك في الدقيقة 95.

وأحرز هدفي برشلونة الأول بعد كرة عرضية من ركنية وارتقاء ولمسة رأسية من ليفاندوفسكي في الدقيقة 19 وجاء هدف برشلونة الثاني بعد تمريرة عرضية من فيران توريس ويقابلها جوندوجان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 92.

ترتيب برشلونة بالدوري الاسباني

وتراجع برشلونة الي المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 16 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين.

واقتنص جيرونا صدارة ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة، من 16 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر مواجهة وحيدة.

تشكيل برشلونة أمام جيرونا

وخاض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: إينياكي بينا.

الدفاع: كانسيلو، أراوخو، كوندي وكريستنسن.

الوسط: دي يونج، جوندوجان وبيدري.

الهجوم: ليفاندوفسكي، جواو فيليكس ورافينيا.

ويقدم جيرونا أداء مبهرا خارج ملعبه حيث حقق 6 انتصارات في 7 مباريات كضيف، كما ينافس برشلونة بقوة في المربع الذهبي، على أمل استعادة الصدارة من الغريم التقليدي ريال مدريد.

خطة تعاقدية

وعلى صعيد آخر، وضع برشلونة خطة تعاقدية للحفاظ على جواو فيليكس، الذي يلعب في صفوف الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.

ويريد برشلونة استمرار فيليكس، لكن في حال طلب ضمه نهائيًا بدءًا من الموسم المقبل سيطلب أتلتيكو مدريد 80 مليون يورو، الأمر الذي يصعب تنفيذه في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي.

ويخطط البارسا لطلب إعارة اللاعب البرتغالي لموسم جديد، مع وضع خيار الشراء في نهاية الموسم المقبل.

وأنهى فيليكس، سلسلة صيامه عن التسجيل في مباريات الليجا، والتي استمرت لـ9 مباريات متتالية.

بهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

وعلى صعيد آخر كشفت تقاريرا صحفية أن برشلونة تعرض لصدمة بسبب التراجع الكبير في أعداد الحضور الجماهيري، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن الجولة 15 من الليجا.



رقم سلبي في إعداد حضور مباريات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حضر مباراة البارسا وأتلتيكو 34 ألفا، و568 متفرجًا فقط في "مونتجويك"، وهو أسوأ عدد للحضور خلال الموسم الحالي في مباريات برشلونة.

وأشارت إلى تراجع الحضور الجماهيري جاء رغم الدعوات المختلفة خلال الأيام الأخيرة من الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز والعديد من اللاعبين للجمهور، بالتواجد في المدرجات خلال قمة أتلتيكو.

وأوضحت أن ثاني أسوأ حضور لجماهير البارسا كان أمام ديبورتيفو ألافيس (38 ألفا و183 متفرجًا)، بينما وصل عدد الحاضرين في الكلاسيكو إلى 50 ألفا و112 متفرجًا، وهو الأفضل لبرشلونة حتى الآن.

وكشفت أنه حتى كلاسيكو السيدات تمتع بحضور جماهير أكبر بلغ 38 ألفا و707 متفرجين.

وفسرت الصحيفة، أنَّ سبب عزوف الجماهير عن الذهاب إلى ملعب "لويس كومبانيس" قد يعود للأجواء الباردة في برشلونة هذه الأيام وارتفاع أسعار التذاكر، بالإضافة إلى تأخر موعد المباراة، لا سيما أن اليوم التالي ليس عطلة.