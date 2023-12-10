الأحد 10 ديسمبر 2023
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رياضة

برشلونة يكشف طبيعة إصابة ألونسو وموعد عودته للملاعب

برشلونة يكشف طبيعة
برشلونة يكشف طبيعة إصابة ألونسو وموعد عودته للملاعب، فيتو

برشلونة، كشف نادي برشلونة، اليوم الأحد، طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه الإسباني ماركوس ألونسو. 

وكان ماركوس ألونسو غاب عن مباراة برشلونة الأخيرة في الليجا أمام أتلتيكو مدريد بشكل مفاجئ بسبب الإصابة.

طبيعة إصابة ألونسو

وكتب برشلونة في بيان طبي، على حسابه الرسمي بشبكة تويتر "يعاني لاعب الفريق الأول ماركوس ألونسو، من آلام في الظهر".

وأضاف البيان "سيكون ماركوس ألونسو غير متاح للمشاركة في المباريات، ويعتمد موعد عودته إلى الملاعب على إيقاع تعافيه من الإصابة".

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ويحتل برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، قبل مواجهة جيرونا (38 نقطة)، مساء اليوم الأحد.

ويستضيف برشلونة نظيره جيرونا  اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا


تقام مباراة برشلونة ضد جيرونا فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب مونتجويك الأولمبي.

 

قائمة برشلونة أمام جيرونا

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:


كانسيلو - بالدي - أراوخو - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - روميو - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - جوندوجان - كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كوشين - فيرمين لوبيز - كوبارسي.

 

 

 وعلي صعيد آخر وضع برشلونة خطة تعاقدية للحفاظ على جواو فيليكس، الذي يلعب في صفوف الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.

 

ويريد برشلونة استمرار فيليكس، لكن في حال طلب ضمه نهائيًا بدءًا من الموسم المقبل سيطلب أتلتيكو مدريد 80 مليون يورو، الأمر الذي يصعب تنفيذه في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي.

ويخطط البارسا لطلب إعارة اللاعب البرتغالي لموسم جديد، مع وضع خيار الشراء في نهاية الموسم المقبل.

وأنهى فيليكس، سلسلة صيامه عن التسجيل في مباريات الليجا، والتي استمرت لـ9 مباريات متتالية.

بهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

وعلى صعيد آخر كشفت تقاريرا صحفية أن برشلونة تعرض لصدمة بسبب التراجع الكبير في أعداد الحضور الجماهيري، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن الجولة 15 من الليجا.


رقم سلبي في أعداد حضور مباريات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حضر مباراة البارسا وأتلتيكو 34 ألفا، و568 متفرجًا فقط في "مونتجويك"، وهو أسوأ عدد للحضور خلال الموسم الحالي في مباريات برشلونة.

وأشارت إلى تراجع الحضور الجماهيري جاء رغم الدعوات المختلفة خلال الأيام الأخيرة من الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز والعديد من اللاعبين للجمهور، بالتواجد في المدرجات خلال قمة أتلتيكو.
وأوضحت أن ثاني أسوأ حضور لجماهير البارسا كان أمام ديبورتيفو ألافيس (38 ألفا و183 متفرجًا)، بينما وصل عدد الحاضرين في الكلاسيكو إلى 50 ألفا و112 متفرجًا، وهو الأفضل لبرشلونة حتى الآن.

وكشفت أنه حتى كلاسيكو السيدات تمتع بحضور جماهير أكبر بلغ 38 ألفا و707 متفرجين.

وفسرت الصحيفة، أنَّ سبب عزوف الجماهير عن الذهاب إلى ملعب "لويس كومبانيس" قد يعود للأجواء الباردة في برشلونة هذه الأيام وارتفاع أسعار التذاكر، بالإضافة إلى تأخر موعد المباراة، لا سيما أن اليوم التالي ليس عطلة. 

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خطة برشلونة لضم جواو فيليكس نهائيا

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