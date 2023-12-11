أخبار الاقتصاد اليوم: آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الارضي بدون غرامة.. واستمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق

تشهد أسعار السكر ارتفاعًا مستمرا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد، والذي كان يصل سعره الرسمي إلى 27 جنيها.

ويعد السكر أحد السلع التي تشهد ارتفاعًا مستمرًّا بالسوق، حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 60 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة، فضلا عن تزاحم المواطنين أمام بعض المنافذ التي تبيع السكر بالسعر الرسمي والتي تشهد ازدحاما شديدا.

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أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي لـلسكر التمويني تكفي لـ5.5 شهر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”، أن ارتفاع أسعار السكر عالميا من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا مؤخرا كان له تأثير علي تحرك سعر كيلو السكر محليا، مشيرا إلى عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لتدبير الكميات المطلوبة.

وتابع المصيلحي: “أن هناك صعوبة في الحصول على العملة والدولار تحرك في السوق الموازي من 41 إلى 51 جنيها”.

أسبوع هام لتحديد اتجاه أسعار المعدن الأصفر عالميا حتى نهاية العام

شهد السوق العالمي للذهب خلال الأسبوع الماضي أكبر قدر من التقلبات منذ منتصف أغسطس 2020، بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى قياسي سابق له فيما توجهت أسعار الذهب قبيل عطلة نهاية الأسبوع بانخفاض يزيد عن 3%، مع تأرجح قدره 141 دولارًا.

واختتم الذهب تداولات الأسبوع الماضي وسط حركة بيع واسعة لجني الأرباح للاستفادة من السعر التاريخي الذي حققه الأسبوع الماضي مسجلا 2115 دولارا للأوقية بينما انخفض السعر قبيل نهاية الأسبوع نتيجة حركة بيع واسعة وبدأ الأسبوع الجديد في حالة من الترقب ستضع الذهب عند مستوى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم بين 1959 و2150 دولارًا للأوقية، بينما ينشد المشترين عودة السعر عند مستوى دعم 1980 دولارًا للأوقية.

يقول هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: إن الأسواق العالمية تترقب أسبوعا هاما سيحدد اتجاه أسعار الذهب حتى نهاية العام الحالي فالأسبوع المقبل بمثابة اختبار مهم لسوق الذهب فبالإضافة إلى انتظار نتائج قرارات السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تترقب الأسواق (التوقعات الاقتصادية المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمعروفة باسم مخطط النقاط) - (قرارات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة) و(مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي).



وبينما يكون الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء الأسبوع المقبل، سيصدر بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية، مع توقع الأسواق أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون في ترقب لمعرفة ما إذا كان هناك تحول في تحيزات البنوك المركزية التشديدية، لتوقع التوجه الجديد لأسواق الذهب.

ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري مساء تعاملات اليوم

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء تعاملات اليوم الإثنين 11-12-2023.

وثبت سعر اليورو عند 33.18 جنيه للشراء، و33.34 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري .

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.80 جنيه للشراء، 38.98 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.01 جنيه للشراء، و35.18 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.09 جنيه للشراء، و21.18 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.33 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

بنك مصر يحصل على الشهادة الذهبية لتقييم الهرم الأخضر

بنك مصر، في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال التنمية المستدامة، نجح بنك مصر في الحصول على الشهادة الذهبية لتقييم الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء عن فرع البنك بكلية تجارة جامعة عين شمس، وقد تسلم محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر الشهادة الذهبية من محمد مسعود رئيس المجلس القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور حسام عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيهاب ماهر رئيس قطاع الشئون الهندسية والعقارية ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنك والمجلس، كما يتم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر والمركز ممثلا عن المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة لتعزيز ونشر شهادات المباني الخضراء وإعادة تأھیل مباني وفروع بنك مصر للتحول إلي مباني خضراء مستدامة.

وتحتوي شهادة الهرم الأخضر للمباني على 4 مستويات للتقييم وهم؛ مبدئي وفضي وبرونزي وذهبي، وتم تقييم الفرع بناءًا على سبعة معايير أساسية وهي؛ الموقع المستدام، كفاءة استهلاك الطاقة والمياه ومواد البناء، جودة البيئة الداخلية، والإدارة المستدامة، والابتكار.

وتعكس هذه الشهادة التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية تجاه الحفاظ على البيئة ودعم ممارسات التنمية المستدامة؛ حيث يعتمد الحصول على هذه الشهادة الفريدة في اتباع البنك للممارسات صديقة للبيئة، بهدف التخفيف من الآثار الضارة للبيئة، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية للعاملين والعملاء، حيث يمثل مبني فرع البنك بكلية التجارة جامعة عين شمس نموذج يحتذى به في المباني الخضراء واستخدام التكنولوجيا الموفرة للموارد، حيث قام قطاع الشئون الهندسية والعقارية ببنك مصر بمراعاة استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنها عزل الحوائط والأسقف.

كما تم استخدام تكنولوجيا الليد وحساسات الاضاءة الموفرة للطاقة الكهربائية هذا بخلاف تركيب محطة طاقة شمسية تخفض 30 % من استهلاك المبني، وحساسات المياه لترشيد الاستهلاك، كما أن معظم المواد المستخدمة في التشطيبات خالية من المواد العضوية المتطايرة مما يرفع من جودة البيئة الداخلية للمبني ويقلل من الانبعاثات الكربونية، هذا كما يتم إدارة المبني بشكل مستدام.

البورصة تخسر 11 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.615 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 24182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 28899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10297 نقطة.



وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7440 نقطة



الخميس القادم، آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

تنتهي الخميس المقبل 14 ديسمبر آخر موعد حددته الشركة المصرية للاتصالات لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة أو أي مصاريف إضافية.

- تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 نوفمبر 2023 وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 ديسمبر 2023.

- فيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات.

- نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.

- تفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

- يمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلي من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

- يقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.



