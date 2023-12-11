استمرار التصويت بلجنة الوافدين في بني سويف حتى آخر ناخب (فيديو)

شهدت لجنة الوافدين بمدرسة الثانوية الميكانيكية بمدينة بني سويف، حضورًا حاشدًا من الناخبين، غالبيتهم من طلاب وطالبات الجامعات الخاصة والحكومية وعمال المصانع ببني سويف، وجرى مد التصويت تفعيلا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد توني عثمان، مستشار إتحاد العمال، إن العمال حرصوا على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم، وهو إنتخابات الرئاسة المصرية، عقب انتهائهم من عملهم بمصانع وشركات المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، وهو ما يشير إلى حالة الوعي التي وصل إليها الشعب المصري بحرصه على المشاركة لاختيار رئيس دولتهم لست سنوات قادمة.

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وأشاد توني عثمان، بوعي العامل المصري الذي حرص على المشاركة فى الإستحقاق الإنتخابي الأهم في تاريخ مصر، لافتا إلى بعض المشاهد الوطنية التي رأها أثناء تفقده اللجان من أهمها حرص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الأبرز، مؤكدًا أن الناخبين يدلون بأصواتهم بشكل سلس.

عمال المناطق الصناعية ببني سويف

وأشار "عثمان" إلى أهمية مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية، باعتبارها واجب وطني وديني، وتأكيدا على تعزيز مفهوم الإيجابية والبعد عن السلبية، وأن على كل مواطن أن يقوم بأداء واجبه للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته بكل حرية لمن يختاره في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يرسم مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة.

طالبات الجامعات ببني سويف

فيما أكدت الطالبات اللائي حضرن للإدلاء بأصواتهن بلجنة الوافدين، أن جميعهن من خارج محافظة بني سويف، وظروف دارستهم بجامعة بني سويف وجامعة النهضة الخاصة، والمعاهد الحكومية الخاصة، كانت سببًا في وجودهم ببني سويف خلال فترة الإنتخابات الرئاسية، لكن ذلك لم يثنيهم عن المشاركة في هذا المحفل الديمقراطي، وحضروا للإدلاء بأصواتهم بلجنة الوافدين.

الانتخابات الرئاسية 2024 ، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار التصويت في اللجان الانتخابية التي يتواجد بها ناخبون في جمعية الانتخاب في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لن يتم غلق اللجان حتى تصويت آخر ناخب في جمعية الانتخاب، نظرا للإقبال غير المسبوق للناخبين، وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الختامية لليوم الثاني للاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي بدأت صباح أمس وتستمر ثلاثة أيام.

تجدر الإشارة إلى أن إنتخابات الرئاسة 2024 بمحافظة بني سويف، تشهد تخصيص 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مقر انتخابي، بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين العاملين داخل المحافظة للإدلاء بأصواتهم، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية واللجان العامة وتزويدها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

عمال المصانع وطالبات الجامعات بلجنة الوافدين ببني سويف

ويتنافس فى الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى (رمز النجمة) والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس) والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة) والمرشح الرئاسى حازم عمر (رمز السلم).

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها: