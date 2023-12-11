حازم عمر أثناء تفقد لجان بني سويف: الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين (فيديو)

تفقد المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، عددًا من لجان الانتخابات الرئاسية بمركز ناصر في محافظة بني سويف، لمتابعة سير العملية الإنتخابية، مشيدًا بدور الدولة في إدارة الانتخابات الرئاسية بحيادية، وبمسافة واحدة من المرشحين الأربعة.

حازم عمر يتفقد لجان بني سويف

وأضاف المرشح الرئاسي، أن المنافسة الحالية فى الانتخابات الرئاسية خلقت حالة من الوعي بين المواطنين، ودفعتهم للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، نتيجة حالة المنافسة الحالية.

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وعقب المهندس حازم عمر، على القضية الفلسطينية، قائلًا إن هناك ثوابث واضحة ومطالب ومنها وقف هذه الحرب، وهناك انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ولا يجب أن تمر تلك الانتهاكات دون عقاب.

وتابع “وعلى الفصائل الفلسطينية البداية على الفور فى حل الدولتين برعاية وضمانه دولية وبمؤتمر دولي راعي وجدول زمني لا يزيد عن عام وبداية المفاوضات من حيث إجتماعات مؤتمر طابا، وأخيرًا على الفصائل الفلسطينية الاتحاد خلف القيادة الفلسطينية”.

حازم عمر يتفقد لجان بني سويف

وتجدر الإشارة إلى أن إنتخابات الرئاسة 2024 بمحافظة بني سويف، تشهد تخصيص 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مقر انتخابي، بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين العاملين داخل المحافظة للإدلاء بأصواتهم، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية واللجان العامة وتزويدها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

حازم عمر يتفقد لجان بني سويف

ويتنافس فى الإنتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى (رمز النجمة) والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس) والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة) والمرشح الرئاسى حازم عمر (رمز السلم).

