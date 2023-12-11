حفل جوائز الكاف 2023، وليد الركراكي أفضل مدرب في أفريقيا وإليس أحسن مدربة

حفل جوائز الكاف، فاز وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا للعام 2023، وذلك خلال خلال حفل جوائز الكاف المقام حاليا بمدينة مراكش المغربية.

أفضل مدرب في أفريقيا للعام 2023

وجاء تتويج الركراكي بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا للعام 2023، بعد إنجاز منتخب المغرب بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك على حساب الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال.



أفضل مدرب في العام 2023 لفرق سيدات في أفريقيا

فيما فازت ديزيريه إليس مدربة منتخب جنوب أفريقيا، بجائزة أفضل مدربة لفرق السيدات على حساب رينالد بيدروس مدرب منتخب المغرب للسيدات، والجنوب أفريقي جيري تشابالالا مدرب فريق صن داونز للسيدات.





الأهلي أفضل ناد أفريقي في 2023

وتوج النادي الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا خلال العام 2023، على حساب ناديي الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حيث تسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

صن داونز أفضل ناد أفريقي للسيدات في 2023

فيما فاز نادي صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل ناد للسيدات على مستوى أفريقيا خلال العام 2023، على حساب ناديي الجيش الملكي المغربي، وسبورتينج الدار البيضاء المغربي.

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بيرسي تاو أفضل لاعب داخل أفريقيا

وتوج الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في العام 2023، على حساب الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز المصري، والناميبي بيتر شالوليل لاعب ماميلودي صن داونز، حيث تسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، نيابة عن اللاعب المتواجد مع بعثة الأحمر في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

كهربا يحصد جائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023

فاز محمود كهربا لاعب الأهلي، بجائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023، عن هدفه مع الأهلي في مرمى الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، نيابة عن اللاعب المتواجد مع بعثة الأحمر في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

تكناوت تحصد جائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية في أفريقيا

كما حصدت فاطمة تكناوت جائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية في إفريقيا لعام 2023 بعد منافسة مع ريفيلوي ثولاكيلي (بوتسوانا، ماميلودي صن داونز) - ليبوهانج راماليبي (جنوب إفريقيا، ماميلودي صن داونز)



كامارا أفضل لاعب شاب في أفريقيا

فاز السنغالي لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب شاب داخل أفريقيا للعام 2023، على حساب عبد الصمد الزلزولي لاعب منتخب المغرب وريال بيتيس الإسباني، وعمارة ضيوف لاعب السنغال وماتز الفرنسي.



نسرين الشاد أفضل لاعبة شابة بأفريقيا للعام 2023

فيما فازت نسرين الشاد لاعبة منتخب المغرب بجائزة أفضل لاعبة صاعدة في قارة أفريقيا للعام 2023، على حساب كومفورت يبواه (غانا، أمبيم داركوا) وديبورا أبيودون (نيجيريا، بيتسبورج بانثرس).

قوائم المرشحين لـ حفل جوائز الكاف 2023

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن القوائم النهائية لـ جوائز الكاف 2023 للأفضل في إفريقيا خلال العام الحالي حيث شهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي ومنتخب نيجيريا.

محمد صلاح، فيتو

محمد صلاح يبحث عن مجد جديد

يحلم محمد صلاح لتحقيق مجد جديد، واستعادة لقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا بعدما اكتفى بالحصول على الوصيف في النسختين الماضيتين، بعدما سبق أن نالها عامي 2017 و2018.

ويسعى محمد صلاح لمعادلة إنجازي أسطورتي كرة القدم الأفريقية الليبيري جورج ويا والغاني عبيدي بيليه، اللذين حصلا على جائزة لاعب العام في أفريقيا 3 مرات، أملا في الاقتراب من الرقم القياسي لأكثر اللاعبين حصدا للجائزة، والذي يحمله النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

أوسيمين يحلم بالتتويج لأول مرة

فيما يحلم النيجيري فيكتور أوسيمين بتحقيق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا، لأول مرة في تاريخه، بعد موسم استثنائي، قاد خلاله فريقه نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.

وسجل أوسيمين 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل، وأصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، كما أصبح الهداف الأفريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي 56 هدفا على مدار 4 مواسم، قضاها جميعا في نابولي.

إنجاز المغرب يرجح كفة أشرف حكيمي

يعد المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أحد ابرز المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي، للمرة الأولى في مسيرته وذلك بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي، حيث قاد منتخب المغرب لاحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر بنهاية العام الماضي، حيث كانت هذه هي أول مرة يصل فيها منتخب عربي وأفريقي للدور قبل النهائي، كما ساهم مع فريقه باريس سان جيرمان في الفوز بلقب الدوري الفرنسي.