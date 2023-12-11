الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رياضة

حفل جوائز الكاف، أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا على حساب محمد صلاح وحكيمي

أوسيمين، فيتو
أوسيمين، فيتو

حفل جوائز الكاف، فاز النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب منتخب نيجيريا ونابولي الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2023، وذلك خلال خلال حفل جوائز الكاف المقام حاليا بمدينة مراكش المغربية.

 

أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2023

وجاء تتويج أوسيمين على حساب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

محمد صلاح، فيتو 

أفضل لاعبة في أفريقيا للعام 2023 

فيما توجت أسيسات أوشوالا لاعبة منتخب نيجيريا وبرشلونة الإسباني بجائزة افضل لاعبة في أفريقيا للعام 2023، على حساب ثيمبي كجاتلانا لاعبة منتخب جنوب أفريقيا وراسينج لويسفيل، وباربرا باندا لاعبة منتخب زامبيا وشنجهاي شنجلي الصيني.
 

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الأهلي أفضل ناد أفريقي في 2023

وتوج النادي الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا خلال العام 2023، في حفل جوائز الكاف، على حساب ناديي الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حيث تسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

 

صن داونز أفضل ناد أفريقي للسيدات في 2023

فيما فاز نادي صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل ناد للسيدات على مستوى أفريقيا خلال العام 2023، على حساب ناديي الجيش الملكي المغربي، وسبورتينج الدار البيضاء المغربي، وذلك خلال حفل جوائز الكاف.

 

بيرسي تاو أفضل لاعب داخل أفريقيا

وتوج الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في العام 2023، على حساب الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز المصري، والناميبي بيتر شالوليل لاعب ماميلودي صن داونز، حيث تسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، نيابة عن اللاعب المتواجد مع بعثة الأحمر في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

 

كهربا يحصد جائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023

وفاز محمود كهربا لاعب الأهلي، بجائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023، خلال حفل جواز الكاف، عن هدفه مع الأحمر في مرمى الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، نيابة عن اللاعب المتواجد مع بعثة الأحمر في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

تكناوت تحصد جائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية في أفريقيا

كما حصدت فاطمة تكناوت جائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية في إفريقيا لعام 2023 بعد منافسة مع ريفيلوي ثولاكيلي (بوتسوانا، ماميلودي صن داونز) - ليبوهانج راماليبي (جنوب إفريقيا، ماميلودي صن داونز)
 

كامارا أفضل لاعب شاب في أفريقيا 

فاز السنغالي لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب شاب داخل أفريقيا للعام 2023، على حساب عبد الصمد الزلزولي لاعب منتخب المغرب وريال بيتيس الإسباني، وعمارة ضيوف لاعب السنغال وماتز الفرنسي.
 

نسرين الشاد أفضل لاعبة شابة بأفريقيا للعام 2023

فيما فازت نسرين الشاد لاعبة منتخب المغرب بجائزة أفضل لاعبة صاعدة في قارة أفريقيا للعام 2023، على حساب كومفورت يبواه (غانا، أمبيم داركوا) وديبورا أبيودون (نيجيريا، بيتسبورج بانثرس).

 

أفضل مدرب في أفريقيا للعام 2023

وفاز وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا للعام 2023، بعد إنجاز منتخب المغرب بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك على حساب الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال.
 

أفضل مدرب في العام 2023 لفرق سيدات في أفريقيا

فيما فازت ديزيريه إليس مدربة منتخب جنوب أفريقيا، بجائزة أفضل مدربة لفرق السيدات على حساب رينالد بيدروس مدرب منتخب المغرب للسيدات، والجنوب أفريقي جيري تشابالالا مدرب فريق صن داونز للسيدات.

بث مباشر حفل جوائز الكاف 2023

موعد حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2023

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