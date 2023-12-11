فوائد التمر الهندي، يحمي القلب والعظام وينقص الوزن

فوائد التمر الهندي، للصحة، قد لا يدركها الكثيرون، في حين أن فوائد التمر الهندي تعتمد على ما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، والتمر الهندي هو ثمرة شجرة التمر الهندي، وهي شجرة استوائية تنمو في المناطق الحارة، ويتميز التمر الهندي بلونه البني الداكن وطعمه الحامض الحلو.



وأشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن يحتوي التمر الهندي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، والتي تستعرضها في السطور التالية:

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الكربوهيدرات

البروتين

الدهون

الألياف

الفيتامينات، مثل فيتامين C وفيتامين B6

المعادن، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم

كما يحتوي التمر الهندي على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من تلف الخلايا.

فوائد التمر الهندي

وأضافت الدكتورة مروة، أن فوائد التمر الهندي، تتعدد ومن أهمها ما يلي:

تحسين الهضم:

يحتوي التمر الهندي على ألياف غذائية تساعد على تسهيل حركة الأمعاء وتقليل الإمساك. كما أنه يحتوي على إنزيمات تساعد على تكسير الطعام.

علاج مشكلات الجهاز التنفسي:

يساعد التمر الهندي على تخفيف التهاب الحلق والسعال ونزلات البرد.

تقوية المناعة:

يحتوي التمر الهندي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض.

المساعدة على إنقاص الوزن:

يساعد التمر الهندي على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع، مما قد يساعد على إنقاص الوزن.

تحسين صحة القلب:

يساعد التمر الهندي على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، مما قد يساعد على تحسين صحة القلب.

تحسين صحة العظام:

يساعد التمر الهندي على زيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما قد يساعد على تحسين صحة العظام.

طريقة تحضير التمر هندي المركز



التمر الهندي

وهذا المشروب طبيعي، ولا تضاف له أي ألوان صناعية، أو محسنات طعم.

المكونات:

200 جرام تمر هندي طبيعي

3 أكواب من السكر

3 أكواب من الماء

عصير ليمونة

الخطوات

في وعاء نضع كمية السكر، ويضاف لها كمية الماء، ثم التمر هندي الطبيعي، ونحاول تفكيك قطعة التمر هندي قبل إشعال النار.

نترك المكونات على نار عالية، حتى يبدأ في الغليان، ثم نهدئ النار.

نترك التمر هندي على النار، لمدة ربع ساعة، مع المتابعة والتقليب، وإزالة "الريم" المتكون على السطح أولا بأول.

نضيف عصير نصف الليمونة، ثم نرفعه بعيدا عن النار، ونتركه يهدأ قليلا.

نبدأ في تصفية التمر هندي، بمصفاة ضيقة للغاية، لنتخلص من أي شوائب، وليكون لدينا التمر هندي المركز.

في زجاجة تم تعقيمها من قبل، نضع التمر هندي المركز، مع تصفيته مرة أخرى، ليكون لدينا مشروب التمر هندي المركز الطبيعي.

لتحضير كوب من التمر هندي:

ولعمل كوب من مشروب التمر هندي، يؤخذ ربع كوب من الشربات المركز، ونضيف له تكملة الكوب بالماء المثلج، ليكون لديك كوب من مشروب التمر هندي في ثواني معدودة.

ويمكنك إضافة مكعبات الثلج عند التقديم.

ملحوظة:

ما يخرج من تصفية التمر هندي لا نتخلص منه، فسنقوم بتزويده بالقليل من الماء، ونعصره في الخلاط، ونصفيه، ويكون لدينا مشروب تمر هندي طبيعي سريع التحضير.

طريقة تعقيم الزجاجة

بعد غسلها جيدا، وتركها تجف، نضعها في الفرن الساخن، لمدة 10 دقائق، ولكن بعد أن نطفئه.