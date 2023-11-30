فوائد عصير الخروب، يقوى المناعة ويساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا ويحمى من الجلطات

فوائد عصير الخروب، عصير الخروب من العصائر الشعبية الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا وتقدم فى الشوارع والميادين، ولكن عادة يزداد الإقبال على تناوله فى شهر رمضان المبارك.

وفوائد عصير الخروب، عديدة حيث اشتهر بأهمية فى شهر رمضان حيث يروى عطش الصائمين ويساعد على الصيام أيضا عند تناوله على السحور، وكان يستخدم فى الطب القديم لفوائده العلاجية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن عصير الخروب يعتبر من العصائر الرمضانية الشهيرة، والخروب من النباتات التى تنتمى لعائلة البقوليات، وله فوائد علاجية عظيمة وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة بعض الأدوية.

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القيمة الغذائية الموجودة في الخروب

واضاف السيد، أن الخروب له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل النحاس والمنجنيز والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين د، هذا بالإضافة إلى احتوائه على الألياف والكربوهيدرات والبروتينات.

فوائد عصير الخروب، فيتو

فوائد عصير الخروب

وتابع، أن من فوائد عصير الخروب:-

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لاحتوائه على الألياف المشبعة، كما أنه يستطيع إذابة الدهون بالجسم وإخراجها مع البراز وبالتالى يساعد فى إنقاص الوزن ولكن فى حالة شربه بدون سكر.

يساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

يعزز صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى علاج السعال ويخفف من حدة أعراض الربو والحساسية.

يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية على مضادات الأكسدة والفيتامينات المهم.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يقلل فرص الإصابة بالجلطات.

مشروب مرطب ومهم فى فصل الصيف لأنه يساعد الجسم على مقاومة حرارة الطقس.

يساعد فى علاج الإسهال لدى الكبار والصغار.

يعمل على تخفيف القيء عند الإصابة به.

مسكن قوى ومضاد للجراثيم والالتهابات بالجسم وكذلك للحساسية.

يعزز صحة البشرة ويحافظ على جمالها ونضارتها.

ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

ينشط الدورة الدموية بالجسم وبالتالى يجعل أجهزة الحسن تعمل بأعلى كفاءة.

يحمى من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية بالجسم.

الخروب مفيد لمن يعانون الآلام الروماتيزمية، وكذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم.

يساعد فى تحسين المزاج وتهدئة الأعصاب والاسترخاء.

يحمى من هشاشة العظام لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

مشروب الخروب، يعمل على تنقية الدم من أي ملوثات، ويزيل السموم من الجسم.

مهم لصحة الحوامل لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة ما يساعد فى تقوية مناعة المرأة الحامل ونمو الجنين بشكل صحى.