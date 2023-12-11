أول لاعب في الدوري الإنجليزي يرفض ارتداء شارة دعم المثليين

رفض أحد لاعبي الدوري الإنجليزي من قادة الأندية العشرين، ارتداء الشارة الملونة، الخاصة بدعم المثليين، خلال إحدى المباريات، لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وكان الدوري الإنجليزي قد أعلن تخصيصه فترة 2 إلى 7 ديسمبر الحالي، لدعم الأشخاص المثليين، سواء في عالم كرة القدم أو خارجها.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، الضوء على رفض أنيل أحمدهودزيتش، لاعب شيفيلد يونايتد، ارتداء الشارة خلال مواجهة ليفربول يوم الأربعاء الماضي في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها شيفيلد بهدفين دون رد.

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وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن أنيل أحمدهودزيتش قد كُلف بارتداء شارة القيادة في تلك المباراة، في ظل غياب جون إيجان وكريس باشام، وأنه نتيجة لذلك، رفض أنيل أحمدهودزيتش ارتداء الشارة الملونة، وفضّل ارتداء شارة القيادة العادية.

وسُئل المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد، كريس وايلدر، عن الأمر حيث رد: "لم أكن أعلم، إنه ليس قرارًا للنادي أو قرارًا شخصيًا، أنا فقط لم أكن أعرف أنه فعل ذلك".

وأوضحت الصحيفة أن أنيل أحمدهودزيتش هو أول لاعب في الدوري الإنجليزي يرفض الشارة الملونة، طوال الـ7 سنوات، عندما طُبق نظام الجولات الداعمة للمثليين.

من ناحية أخرى، تصدر النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت جناح منتخب مصر الوطني، التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني "بوندزليجا"، بعد تألقه الكبير خلال مواجهة بايرن ميونخ، والتى حسمها رفاق مرموش، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتألق عمر مرموش، خلال مواجهة بايرن ميونخ، من خلال تسجيله هدفا وصناعة هدفين فى شباك حارس الفريق البافاري مانويل نوير.

مرموش الثاني في تقييم الأفضل بالجولة الرابعة

واستعرض موقع "هوسكورد" التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني، بتواجد النجم المصري عمر مرموش، بعد حصوله على ثانى أعلى تقييم فى التشكيل بقيمة 9.1 نقاط، خلف زميله فى الفريق إيريك إبيمبا بـ 9.6 نقاط.

وساهم مرموش، صاحب الـ 24 عاما، فى 10 أهداف خلال 14 مباراة خلال الموسم الحالي بالدوري الألماني، إذ سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وخاض المهاجم المصري الشاب، 24 مباراة خلال الموسم الحالي مع فرانكفورت فى مختلف المسابقات، سجل 12 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

عمر مرموش يتصدر التشكيل المثالي بالدوري الألماني، فيتو

فاز آنتراخت فرانكفورت على بايرن ميونخ بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة الفريقين بالجولة 15 للدوري الألماني.

وسجل عمر مرموش لاعب منتخب مصر الهدف الأول لآنتراخت فرانكفورت في مرمى بايرن ميونخ في الدقيقة 12 قبل أن يصنع الهدف الثالث لفريقه ثم صنع الهدف الخامس أيضًا لفريقه.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: مزراوي - مين جاي - أوباميكانو - ديفيز.

الوسط: كيميتش - جوريتسكا - ليروي ساني - تشوبو موتينج.

الهجوم: هاري كين - كومان.

تشكيل فرانكفورت

حراسة المرمى: تراب.

الدفاع: باتشو - كوخ - توتا.

الوسط: لارسون - بوتا - دينا إيبيمبي - جوتزه.

الهجوم: كناوف - مرموش - شايبي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بايرن ميونخ يستهدف الظفر بخدمات الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أراوخو يرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وأفاد التقرير بأنه "لا قلق داخل إدارة برشلونة من إمكانية إغراء رونالد أراوخو، حيث يثقون كثيرًا بولاء اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا".

وكان بايرن ميونخ قد أعلن مؤخرًا تعاقده مع بريان بريان زاراجوزا نجم غرناطة، بعقد طويل حتى صيف 2029.

وسيكمل زاراجوزا، الموسم الحالي مع ناديه غرناطة، على أن ينضم للفريق البافاري في صيف العام المقبل.

برشلونة يجدد اهتمامه بالتعاقد مع نجم فياريال

وجدد نادي برشلونة اهتمامه بضم لاعب وسط جديد، خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة حاول ضم أليكس باينا، لاعب وسط فياريال، في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الوضع المالي للفريق الكتالوني حال دون ذلك.

ويحظى باينا بإعجاب كبير من قبل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، حيث يناسب اللاعب طريقة لعب البارسا، ويجيد التمرير القصير والتمريرات البينية المميزة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة جدد اهتمامه بضم باينا، مشيرة إلى أن البلوجرانا قد يدفع ما بين 20 إلى 30 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الدولي الإسباني.

ومع ذلك، أوضح التقرير، أن الصفقة تبدو معقدة للغاية، لأن اللاعب يمتلك عقدًا حتى صيف 2028، وبشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو، لا يمكن للبارسا تحمله حاليًا.

ويجيد باينا شغل عدة مراكز في خط الوسط، ما يجعله هدفًا مثيرًا للاهتمام.

وسيكون من الضروري معرفة ما إذا كان برشلونة سيلجأ للتعاقد مع باينا، أم سيبحث عن هدف آخر بتكلفة أقل.