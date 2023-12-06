عمر مرموش يقود فرانكفورت في مواجهة ساربروكن بكأس ألمانيا

يقود المهاجم الدولي المصري عمر مرموش تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت ضد نظيره ساربروكن، في إطار منافسات كأس ألمانيا للموسم الحالي 2023/24.

ويلتقي الفريقان، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب «لودفيجس بارك» المباراة، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر موسم 2023/24.

تشكيل فرانكفورت ضد ساربروكن

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: توتا- كوخ- باشو.

خط الوسط: هاسيبه- إيبيمبي- ماكس- نكونكو.

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خط الهجوم: ماريو جوتزه- عمر مرموش- فارس شعيبي.

أرقام عمر مرموش مع فرانكفورت

يواصل عمر مرموش نجم منتخب مصر، تألقه مع ناديه الجديد آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم بعد أن نجح اللاعب في إحراز 11 هدفا من أصل 20 مباراة شارك فيها مرموش مع ناديه في مختلف البطولات، إلى جانب صناعته لهدفين أخريين.

ويتصدر مرموش صاحب الـ24 عاما ترتيب هدافي فريق فرانكفورت في بطولة الدوري برصيد ٦ أهداف، وفي بطولة المؤتمر الأوروبي بـ ٤ أهداف، ليواصل المحترف المصري تألقه في الملاعب الألمانية وينال إشادات واسعة في تجربته الجديدة مع نادي فرانكفورت.