ليفربول يفوز على شيفيلد بثنائية ويواصل ملاحقة أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برامول لين" في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

سجل فيرجيل فان دايك الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك شيفيلد يونايتد، بالدقيقة 36، جاء هدف ليفربول الأول بعد كرة عرضية من أرنولد قابلها فان دايك بتصويبة أرضية سكنت شباك شيفيلد يونايتد.

بينما الهدف الثاني جاء عن طريق سوبوسلاي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد صناعة من داروين نونيز.

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ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر بينما يمتلك شيفيلد يونايتد 5 نقاط، في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب "برامول لين" في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: جوميز- فان دايك- كوناتي- أرنولد.

في خط الوسط: إندو- سوبوسلاي- ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح- جاكبو- دياز.

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء

نتائج الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي



آرسنال 2-1 وولفرهامبتون

برينتفورد 3-1 لوتون تاون

بيرنلي 5-0 شيفيلد يونايتد

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 مانشستر يونايتد



تشيلسي 3-2 برايتون

ليفربول 4-3 فولهام

وست هام 1-1 كريستال بالاس

بورنموث 2-2 أستون فيلا

مانشستر سيتي 3-3 توتنهام