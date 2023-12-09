السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

سجل هدفا، مرموش يقود فرانكفورت لاكتساح بايرن ميونخ 5-1 بالدوري الألماني

مرموش، فيتو
مرموش، فيتو

الدوري الألماني، فاز آنتراخت فرانكفورت على بايرن ميونخ بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة الفريقين بالجولة 15 للدوري الألماني.

وسجل عمر مرموش لاعب منتخب مصر الهدف الأول لآنتراخت فرانكفورت في مرمى بايرن ميونخ في الدقيقة 12 قبل أن يصنع الهدف الثالث لفريقه ثم صنع الهدف الخامس أيضًا لفريقه.

 

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: مزراوي - مين جاي - أوباميكانو - ديفيز.

الوسط: كيميتش - جوريتسكا - ليروي ساني - تشوبو موتينج.

الهجوم: هاري كين - كومان.

 

تشكيل فرانكفورت 

حراسة المرمى: تراب.

الدفاع: باتشو - كوخ - توتا.

الوسط: لارسون - بوتا - دينا إيبيمبي - جوتزه.

الهجوم: كناوف - مرموش - شايبي.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بايرن ميونخ يستهدف الظفر بخدمات الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أراوخو يرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وأفاد التقرير بأنه "لا قلق داخل إدارة برشلونة من إمكانية إغراء رونالد أراوخو، حيث يثقون كثيرًا بولاء اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا".

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وكان بايرن ميونخ قد أعلن مؤخرًا تعاقده مع بريان بريان زاراجوزا نجم غرناطة، بعقد طويل حتى صيف 2029.

وسيكمل زاراجوزا، الموسم الحالي مع ناديه غرناطة، على أن ينضم للفريق البافاري في صيف العام المقبل.

 

برشلونة يجدد اهتمامه بالتعاقد مع نجم فياريال

وجدد نادي برشلونة اهتمامه بضم لاعب وسط جديد، خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة حاول ضم أليكس باينا، لاعب وسط فياريال، في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الوضع المالي للفريق الكتالوني حال دون ذلك.

ويحظى باينا بإعجاب كبير من قبل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، حيث يناسب اللاعب طريقة لعب البارسا، ويجيد التمرير القصير والتمريرات البينية المميزة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة جدد اهتمامه بضم باينا، مشيرة إلى أن البلوجرانا قد يدفع ما بين 20 إلى 30 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الدولي الإسباني.

ومع ذلك، أوضح التقرير، أن الصفقة تبدو معقدة للغاية، لأن اللاعب يمتلك عقدًا حتى صيف 2028، وبشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو، لا يمكن للبارسا تحمله حاليًا.

ويجيد باينا شغل عدة مراكز في خط الوسط، ما يجعله هدفًا مثيرًا للاهتمام.

وسيكون من الضروري معرفة ما إذا كان برشلونة سيلجأ للتعاقد مع باينا، أم سيبحث عن هدف آخر بتكلفة أقل.

 

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