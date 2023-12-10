الأحد 10 ديسمبر 2023
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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16 وموقف محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة الـ16،فيتو

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، واصل هالاند تصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز 2023-2024 رغم غيابه عن مباراة لوتون تاون في الجولة الـ 16. 

 

ونجح محمد صلاح لاعب ليفربول وسون هيونج مين لاعب توتنهام من التسجيل في الجولة الـ16 ليتقدمان في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي.

 

 وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز علي كريستال بالاس 2-1 وتصدر قمة البريميرليج، فيما قاد سون هيونج مين توتنهام للفوز برباعية علي نيوكاسل يونايتد بالجولة ال16.

 

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

1- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي: 14 هدفا.

2- محمد صلاح لاعب ليفربول: 11 أهداف.

3- سون هيونج مين لاعب توتنهام: 10 أهداف.

4- جارود بوين لاعب وست هام يونايتد: 9 أهداف.

5- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا:  8 أهداف.

6- دومينيك سولانكي لاعب بورنموث: 8 أهداف.

7- هوانج هي تشان لاعب ولفرهامبتون: 8 أهداف.

 

واقتنص ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوزه علي كريستال بالاس 2-1 وسقوط أرسنال أمام أستون فيلا 1-0 في الجولة الـ 16 من البريميرليج.

ورفع ليفربول بقيادة محمد صلاح رصيده للنقطة 37 بفارق نقطة عن أرسنال الوصيف ونقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الـ16.

 

نتائح مباريات الجولة الـ16 من الدوري الانجليزي 

كريستال بالاس 1-2 ليفربول 

وولفرهامبتون 1-1 نونتجهام فورست 

برايتون 1-1 بيرنلي 

شيفيليد يونايتد 1-0 برينتفورد 

مانشستر يونايتد 0-3 بورنموث 

أستون فيلا 1-0 أرسنال 

لوتون تاون 1-2 مانشستر سيتي 

فولهام 5-0 وست هام يونايتد 

إيفرتون 2-0 تشيلسي 

توتنهام 1-4 نيوكاسل يونايتد

 

 

ترتيب الدوري الانجليزي 2023 بعد الجولة الـ 16

1- ليفربول 37 نقطة
2- آرسنال 36 نقطة
3- أستون فيلا 35 نقطة
4- مانشستر سيتي 33 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 30 نقطة
6- مانشستر يونايتد 27 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
8- برايتون 26 نقطة
9- وست هام يونايتد 24 نقطة
10- فولهام 21 نقطة
11- برينتفورد 19 نقطة
12- تشيلسي 19 نقطة
13- وولفرهامبتون 19 نقطة
14- بورنموث 19 نقطة
15- كريستال بالاس 16 نقطة
16- نوتينغهام فورست 14 نقطة
17- إيفرتون 13 نقطة
18- لوتون تاون 9 نقاط
19- بيرنلي 8 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 8 نقاط
 

 

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 

ليفربول يفوز علي كريستال بالاس


وقلب ليفربول تأخره أمام كريستال بالاس بهدف لفوز ثمين بهدفين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي ليتصدر الترتيب.

وفي الدقيقة 29 تصدى أليسون لهدف محقق لفريق كريستال بلاس واستمرَّ ضغط الأخير ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لكريستال في الدقيقة 33 من الشوط الأول وحاول الفريقين إحراز الهدف الأول ولكن الشوط انتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أحرز جون فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وسجل محمد صلاح لاعب ليفربول هدف التعادل في مرمى كريستال بالاس بالدقيقة 75.

ووصل النجم المصري للهدف رقم 200 له في مسيرته مع الريدز على مدار 6 مواسم خاضها مع النادي بجميع البطولات.

كما أصبح صلاح أول لاعب أفريقي في التاريخ يسجل 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن هيرفي إليوت من تسجيل هدف ليفربول الثاني والفوز في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

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