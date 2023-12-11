من وزارة الأوقاف للرقابة، وظائف شغلها نجيب محفوظ

تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب المصري العالمي “نجيب محفوظ”، الذي وُلد في حي الجمالية يوم 11 ديسمبر من عام 1911، وقدم خلال مسيرة أديبة عمرها 71 عاما ما يقرب من 34 رواية وأكثر من 350 قصة قصيرة والعشرات من سيناريوهات الأفلام وخمس مسرحيات، جعلته الأديب المصري الوحيد الذي استطاع أن يقتنص جائزة نوبل العالمية.

ومضات من مسيرة أديب نوبل

عاش نجيب محفوظ طفولته فى الجمالية وكانت دراسته الابتدائية في مدرسة بين القصرين الابتدائية، وشهد ثورة 1919 في عمر سبعة أعوام فقط، ومن ثم انتقلت أسرته إلى حي العباسية في 1924 وبعدها حصل على شهادة من مدرسة فؤاد الأول الثانوية، والتحق نجيب محفوظ بعد ذلك الجامعة المصرية في 1930 ليحصل على شهادة إجازة الليسانس من كلية آداب قسم الفلسفة عام 1934، وبدأ في دراسة الماجستير وتخصص في الفلسفة، لكنه توقف عن مراحل الماجستير والدكتوراه عقب دخوله للعالم الأدبي.

وظائف شغلها الأديب نجيب محفوظ

وبجانب الإبحار فى عالم الكتابة والتأليف لم يتخل نجيب محفوظ عن الوظيفة الحكومية حتى تقاعد، فشغل عدة مناصب أهمهما؛ أنه عمل في وزارة الأوقاف في منصب سكرتير نيابي لوزير الأوقاف.

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ثم انتقل إلى مكتبة ضريح الغوري وأجرى وقتها مقابلات مع سكان حي الطفولة كجزء من مشروع “القرض الحسن”، كما عمل في الخمسينيات كمديرًا للرقابة في مكتب الفنون، ومدير لمؤسسة دعم السينما، وأيضا مستشارًا لوزارة الثقافة ليختم خدمته المدنية.