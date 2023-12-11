الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تقارير: إسرائيل استخدمت قنابل فوسفور أمريكية في ضرب لبنان

قصف لبنان، فيتو
قصف لبنان، فيتو

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم قنابل فوسفورية مصنوعة في الولايات المتحدة في هجوم على جنوب لبنان.
 


 إسرائيل تستخدم قنابل فوسفورية في ضرب لبنان



وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أنه   تم اكتشاف ذلك بناءً على تحليل الشظايا التي عثر عليها في قرية قريبة من الحدود.

 
وذكر أهالي القرية اللبنانية أن القصف الإسرائيلي  أدى إلى نشوب حريق في أربعة منازل على الأقل، يمكن أن تلتصق بقايا الفوسفور بالجلد وتسبب حروقًا قاتلة، فضلًا عن تلف الجهاز التنفسي.

و بالأمس الأحد، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن " جيش الاحتلال صعد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية".

Advertisements

 

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "غارات العدو الاسرائيلي تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الامنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".

 

تدمير حي كامل في بلدة عيترون

كما أعلنت الوكالة الرسمية أن "القصف المدفعي المعادي العنيف استهدف أيضا محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وخلة موسى عند أطراف رميش".

وأعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في وقت سابق، مهاجمته لعشرات الأهداف جنوبي لبنان، واعتراضه جسمين مشبوهين شمالي البلاد، دون ذكر خسائر بشرية أو عسكرية.

أفادت وسائل إعلام عبرية،  بإطلاق ١٥ صاروخا من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي.

وسمع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.
 


2000 جندي إسرائيلي أصبحو معاقين

وأمس، أكد دانيال هاجاري، الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 15 جنديًّا إسرائيليًّا، جراء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأن 2000 جندي من المصابين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تم تصنيفهم كمعاقين، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر.
 

5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ 7 أكتوبر

وأعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في وقت سابق من السبت، أن 5 آلاف جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبو منذ انطلاق عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر.

وفي السياق ذاته أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،  اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا  3 آليات عسكرية بقذائف تاندوم و"آر بي جي" في مخيم جباليا والفالوجا شمالي قطاع غزة".


 

txt

جيش الاحتلال: اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان (فيديو)

txt

إطلاق 15 صاروخا من لبنان تجاه مستوطنات الاحتلال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إسرائيل قنابل فوسفورية لبنان جيش الإحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة واشنطن بوست

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان (فيديو)

إطلاق 15 صاروخا من لبنان تجاه مستوطنات الاحتلال

CNN: إسرائيل استهدفت عصام العبدالله صحفي رويترز وزملاءه في لبنان عمدًا

الأكثر قراءة

الحالة الصحية لـ العامري فاروق تصيب جماهير الكرة بالحزن، وشقيقه: رفع جهاز التنفس عنه

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن أسعار السكر

طارق العريان يكشف تكلفة فيلم ولاد رزق 3 ويحسم الجدل حول استبعاد أحمد الفيشاوي

عمرو أديب ولميس الحديدي يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

تكهنات بخفض سعر الفائدة، ماذا سيفعل جيروم باول في اجتماع الفيدرالي

سر غياب التونسية فريال يوسف عن الفن عامين وهذه الأعمال ندمت عليها (فيديو جراف)

اليوم، تكليفات رئاسية مهمة للحكومة وكبار رجال الدولة (فيديو)

مرتضى منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعجوزة (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

فضيحة تطيح بـ4 وزراء و11 مسؤولا في اليابان، اعرف السبب

مرتضى منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعجوزة (فيديو وصور)

مسن يعزف المزمار أمام لجنة انتخابات الرئاسة بزفتى في الغربية (فيديو)

سارة، أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ عباس العقاد

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

سر غياب التونسية فريال يوسف عن الفن عامين وهذه الأعمال ندمت عليها (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

ما حكم الجمع في النية بين تحية المسجد وركعتي السنة القبلية؟ الإفتاء تجيب

هل إطالة الركوع في الصلاة أفضل أم إطالة السجود؟.. الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية