تقارير: إسرائيل استخدمت قنابل فوسفور أمريكية في ضرب لبنان

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم قنابل فوسفورية مصنوعة في الولايات المتحدة في هجوم على جنوب لبنان.





إسرائيل تستخدم قنابل فوسفورية في ضرب لبنان





وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أنه تم اكتشاف ذلك بناءً على تحليل الشظايا التي عثر عليها في قرية قريبة من الحدود.





وذكر أهالي القرية اللبنانية أن القصف الإسرائيلي أدى إلى نشوب حريق في أربعة منازل على الأقل، يمكن أن تلتصق بقايا الفوسفور بالجلد وتسبب حروقًا قاتلة، فضلًا عن تلف الجهاز التنفسي.



و بالأمس الأحد، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن " جيش الاحتلال صعد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية".

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "غارات العدو الاسرائيلي تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الامنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".

تدمير حي كامل في بلدة عيترون

كما أعلنت الوكالة الرسمية أن "القصف المدفعي المعادي العنيف استهدف أيضا محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وخلة موسى عند أطراف رميش".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، مهاجمته لعشرات الأهداف جنوبي لبنان، واعتراضه جسمين مشبوهين شمالي البلاد، دون ذكر خسائر بشرية أو عسكرية.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق ١٥ صاروخا من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي.

وسمع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.





2000 جندي إسرائيلي أصبحو معاقين

وأمس، أكد دانيال هاجاري، الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 15 جنديًّا إسرائيليًّا، جراء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأن 2000 جندي من المصابين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تم تصنيفهم كمعاقين، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر.



5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ 7 أكتوبر

وأعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في وقت سابق من السبت، أن 5 آلاف جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبو منذ انطلاق عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر.

وفي السياق ذاته أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف تاندوم و"آر بي جي" في مخيم جباليا والفالوجا شمالي قطاع غزة".





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