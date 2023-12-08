CNN: إسرائيل استهدفت عصام العبدالله صحفي رويترز وزملاءه في لبنان عمدًا

أصدرت رويترز ووكالة فرانس برس ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تحقيقات حول ظروف الضربة المميتة، وأكدت وكالة AFP وهيومن رايتس ووتش أن الغارة كانت هجوما متعمدا من جانب إسرائيل على الصحفيين.

وخلص تحقيق أجرته وكالة “رويترز” الإخبارية إلى أن دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قتلت صحفيا من وكالته، وأصابت ستة صحفيين في لبنان يوم 13 أكتوبر بإطلاق قذيفتين في تتابع سريع من داخل إسرائيل بينما كان الصحفيون يصورون قصفا عبر الحدود.

Advertisements

استشهاد صحفي رويترز

وأدت الضربتان إلى استشهاد عصام العبدالله 37 عاما الصحفي بوكالة رويترز، وإصابة مصورة وكالة فرانس برس كريستينا عاصي البالغة من العمر 28 عاما بجروح خطيرة على بعد كيلومتر واحد من الحدود الإسرائيلية بالقرب من قرية علما الشعب.

وكانت المجموعة مؤلفة من 7 صحفيين من وكالة فرانس برس والجزيرة ورويترز وارتدوا سترات زرقاء واقية من الرصاص وخوذات، وكتب على معظمها كلمة "برس" أو صحافة بأحرف بيضاء، وكان هناك مراسلون من 7 وسائل إعلام أخرى على الأقل في علما الشعب ومحيطها في ذلك اليوم.

رويترز تبحث عن الحقيقة

وتحدثت رويترز مع أكثر من 30 من المسؤولين الحكوميين والأمنيين والخبراء العسكريين والمحققين في الطب الشرعي إلى جانب محامين ومسعفين وشهود للتوصل إلى رواية مفصلة عن الحادث.

وراجعت وكالة رويترز لقطات فيديو مدتها ساعات من 8 وسائل إعلام كانت في المنطقة في ذلك الوقت ومئات الصور التي التقطت قبل الهجوم وبعده، وتشمل صورا عالية الدقة بالأقمار الصناعية.

وفي إطار تحقيقها، جمعت رويترز أيضا أدلة من مكان الحادث وحصلت عليها، بما في ذلك شظايا على الأرض وأخرى في سيارة رويترز وثلاث سترات واقية من الرصاص وكاميرا وحامل ثلاثي القوائم وقطعة معدنية كبيرة.

وفحصت المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (تي.إن.أو)، وهي مؤسسة بحثية مستقلة تختبر وتحلل الذخائر والأسلحة لصالح عملاء مثل وزارة الدفاع الهولندية، تلك المواد لصالح رويترز في مختبراتها في لاهاي.

كانت النتائج الرئيسية التي توصلت إليها المنظمة الهولندية هي أن القطعة المعدنية الكبيرة كانت عبارة عن جزء من ذيل قذيفة دبابة عيار 120 مليمترا وأطلقها مدفع دبابة متمركزة على بعد 1.34 كيلومتر من المراسلين عبر الحدود اللبنانية.

اسرائيل تستهدف الصحفيين عمدا

وعرضت رويترز على جيش الاحتلال الإسرائيلي النتائج التي توصلت إليها بأن قذيفتي الدبابة أطلقتا من داخل إسرائيل وطرحت أسئلة تفصيلية إضافية منها ما إذا كانت القوات الإسرائيلية على علم بأنها تطلق النار على الصحفيين.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي "نحن لا نستهدف الصحفيين". ولم يقدم المزيد من التعليقات.

واضاف ليفي: "المبدأ التوجيهي في الحملة التي تشنها إسرائيل ضد حماس هو أننا نتمسك بمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتناسب والضرورة والتمييز"، وأردف: "نحن نستهدف حماس، لا نستهدف المدنيين".

ومن جانبه، قال مارك غارلاسكو، محلل استخبارات دفاعي سابق ومحقق جرائم الحرب في الأمم المتحدة، الذي رأى الصورة التي حصلت عليها CNN وكذلك الفيديو لتبعات الهجوم: "هذه قذيفة دبابة متفجرة 120 ملم من الواضح أنّها انفجارية للغاية وليست نوعًا مختلفًا من القذائف"، وأردف: "الفيديو بعد الحادث يدل على إطلاق نار مباشر ويتطابق مع شظية الـ120 ملم"، وتابع: "مطلق النار رأى الصحفيين من الدبابة".

وقال خبير الأسلحة البريطاني كريس كوب سميث إن صورة بقايا القذيفة أظهرت بوضوح "طلقة دبابة مستهلكة".

وقال كوب سميث الذي أشار إلى وجود جدار بارتفاع قدم شوهد في مقطع فيديو لاحق بالقرب من جثة عبد الله،: "أصابت مقذوفتان منطقة الطواقم الإعلامية ومن الأضرار التي لحقت بالجدار، الموقع الذي انتهت فيه جثة عصام، ومن تحليل الحفرة الثانية، أعتقد أن الطلقات جاءت من أرض مرتفعة فوق الحدود".

وقال كوب سميث إن تحليله للأضرار التي خلفتها القذيفة يشير إلى أن الهجوم جاء من الاتجاه الجنوبي الشرقي.

كما استشارت شبكة CNN خبير الصوت روبرت ماهر، أستاذ الهندسة الكهربائية والكمبيوتر في جامعة ولاية مونتانا، والذي يرى أن الهجوم كان على الأرجح حدثًا فوق صوتي بسبب غياب "صوت القذيفة، كما تسمعون عند إطلاق نيران المدفعية".

وتتسق نظرية كوب سميث بأن القذائف جاءت من الجنوب الشرقي مع نتائج التحقيقات التي صدرت الخميس.

وبعد ساعات من الهجوم في 13 أكتوبر نشرت CNN تقريرا يفيد بأن الصحفيين الذين تعرضوا للهجوم كانوا يرتدون سترا تحمل كلمة "صحافة"".

كما أشارت CNN في تقريرها إلى أن مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" شوهدت فوق الموقع في وقت الهجوم تقريبا، وفقا لمصدر في الأمن اللبناني، وهو الأمر الذي من الممكن أن يُعطي إسرائيل رؤية أفضل للصحفيين.

وشوهدت أبراج المراقبة الإسرائيلية في مقطع فيديو للهجوم، مما أثار المزيد من الشكوك حول ما إذا كانت إسرائيل تدرك أن طاقم الدبابة كان يهاجم الصحفيين.