الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

العفو الدولية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم المتعمد على الصحفيين في جنوب لبنان

إستهداف الصحفيين،
إستهداف الصحفيين، فيتو

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لصحفيين في جنوب لبنان من المرجح أنه هجوم مباشر على مدنيين.

 استهداف الصحفيين

وأكدت المنظمة، أنه يجب التحقيق في استهداف الصحفيين في ١٣ أكتوبر في لبنان باعتباره جريمة حرب.

وأضافت العفو الدولية، أنه يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه ولا يمكن السماح للاحتلال الإسرائيلي بقتل الصحفيين والإفلات من العقاب.

 أهداف عسكرية

وتابعت: لم نجد أي مؤشر على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في الموقع الذي حدثت فيه الضربات بجنوب لبنان.

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وعلى الجانب الآخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رصد 6 عمليات إطلاق قذائف وصواريخ من ‎لبنان صباح اليوم وتم الرد على مصادرها.

قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان 

 وكشفت تقارير إعلامية أمس الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا عنيفا على مواقع عدة في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال.

ومنذ بدء الهجوم البري على غزة، استهدف حزب الله اللبناني عدة مواقع تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الجليل ومزارع شبعا ومستوطنات في شمال تل أبيب بالصواريخ المضادة للدروع.
وأسفرت الهجمات التي نفذها حزب الله اللبناني عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال،  وتهجير المستوطنين الإسرائيليين من شمال دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية كثيفة على بلدات في جنوب لبنان، بعد قصف صاروخي شنه حزب الله على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.

حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويسقطهم بين قتيل وجريح

وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه الأحد الماضي، عن استهداف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم بمزارع شبعا بالصواريخ المضادة للدروع محققا إصابات مباشرة.

وقال  حزب الله في البيان الصادر عنه  إنه استهدف بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هليل وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.

جيش الاحتلال يعلن رصد 6 عمليات إطلاق قذائف وصواريخ من ‎لبنان

بداية حرب بين إسرائيل وحزب الله، جيش الاحتلال يشن قصفا عنيفا على مواقع في لبنان

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لبنان غزة العفو الدولية إستهداف الصحفيين

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