جيش الاحتلال: اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان (فيديو)

جنوب لبنان، وثقت قناة الجزيرة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إكس"، لحظة اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي وسقوط صاروخين في منطقة غير مأهولة.



ونشرت القناة مقطع فيديو بذلك، مؤكدة أن قوات جيش الاحتلال قصفت مواقع مختلفة بجنوب لبنان فجر اليوم الأثنين.

اعتراضات صاروخية في منطقتي الجليل الأعلى والغربي عقب إطلاق صواريخ من لبنان#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/XiCKYceUWE Advertisements December 11, 2023

جيش الاحتلال صعد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية

وأمس أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن "جيش الاحتلال صعد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "غارات العدو الاسرائيلي تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الامنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".

تدمير حي كامل في بلدة عيترون

كما أعلنت الوكالة الرسمية أن "القصف المدفعي المعادي العنيف استهدف أيضا محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وخلة موسى عند أطراف رميش".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمته لعشرات الأهداف جنوبي لبنان، واعتراضه جسمين مشبوهين شمالي البلاد، دون ذكر خسائر بشرية أو عسكرية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم بإطلاق ١٥ صاروخا من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي.

وسمع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

2000 جندي إسرائيلي أصبحو معاقين



وأمس، أكد دانيال هاجاري، الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 15 جنديًّا إسرائيليًّا، جراء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأن 2000 جندي من المصابين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تم تصنيفهم كمعاقين، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر.



5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ 7 أكتوبر

وأعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في وقت سابق من السبت، أن 5 آلاف جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبو منذ انطلاق عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر.

وفي السياق ذاته أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف تاندوم و"آر بي جي" في مخيم جباليا والفالوجا شمالي قطاع غزة".

كذلك أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها أن مقاتليها هاجموا 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في منطقة الفالوجة شمال غزة.