الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني بقصف مدفعي إسرائيلي جنوب لبنان

جنوب لبنان،فيتو
جنوب لبنان،فيتو

أفادت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، الثلاثاء، بوقوع عدد من الإصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني، بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف موقعهم في تلة العويضة ببلدة العديسة، جنوب لبنان.


ولم يصدر الجيش اللبناني بيانا رسميا حتى اللحظة بشأن الاستهداف.

 

إطلاق قذائف إسرائيلية تجاه لبنان


وكانت القناة اللبنانية، لفتت إلى أن دبابة إسرائيلية متمركزة في مستوطنة مسكافعام، أطلقت 4  قذائف استهدفت تلة العويضة شمال العديسة قرب موقع للجيش اللبناني، لكنها أكدت لاحقا وقوع إصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني بعد استهداف موقعهم في تلة العويضة جنوب لبنان.
وأعلن حزب الله الثلاثاء، عن استهداف 4 مواقع للقوات الإسرائيلية عند المنطقة الحدودية جنوب لبنان صباح اليوم، فيما جددت القوات الإسرائيلية بدورها القصف على أكثر من بلدة لبنانية.
وقال حزب الله في بيانات له اليوم، إنه استهدف تجمعين لجنود إسرائيليين في موقع رويسة ‏العاصي، وفي مثلث الطيحات، بالأسلحة المناسبة وحقق فيهما إصابات مباشرة.‏
كما استهدف موقع زبدين في مزارع شبعا ‏بالصواريخ وأصاب هدفه إصابة مباشرة.‏

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استهداف اطراف بلدة الناقورة 


وفي وقت لاحق، أعلن الحزب أن مقاتليه استهدفوا عند موقع بياض بليدا وإصابته ‏إصابة مباشرة.‏
في المقابل، أفادت  تقارير اخبارية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ بلدة ياطر الحدودية، كذلك طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات طيرحرفا وبليدا ومحيبيب بين القطاعين الغربي والأوسط.
واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي اليوم أيضا، أطراف بلدة الناقورة ووادي حامول في القطاع الغربي، وأطراف بلدات كفرحمام وكفرشوبا في القطاع الشرقي، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.
ويشهد جنوب لبنان، منذ بدء الحرب في قطاع غزة، اشتباكات متقطعة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، الذي أعلن أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة".
 

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