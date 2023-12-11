محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الانتخابية في المنصورة وأجا والسنبلاوين (صور )

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جولة تفقدية تفقد خلالها عددا من مقار اللجان الانتخابية بالمنصورة والسنبلاوبن وأجا لمتابعة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم.

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حيث قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين ومنذ الساعات الأولي لبدء انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني بجولة تفقدية تفقد خلالها عدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة المنصوره ومركز ومدينة السنبلاوين ومركز ومدينة اجا لمتابعة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم من خلال توفير أماكن إنتظار للمواطنين ولكبار السن وذوي القدرات الخاصة، حيث تفقد مقار اللجان الانتخابية من أمام مدارس الملك الكامل وابن لقمان بمدينة المنصورة، ونادي السنبلاوين الرياضي بمدينة السنبلاوين، ولجنة مدرسة النصر الابتدائيه المشتركة بقرية ميت غراب بالسنبلاوين، ولجان مجمع مدارس أجا بمدينة أجا.

وقال " المحافظ " ما شاهدناه أمس واليوم من توافد كبير للمواطنين علي اللجان الانتخابية يبرهن علي وطنية شعب الدقهلية وحبه لوطنه ومدي وعيه وأنه شعب مثقف ومسؤول.

وأشار " مختار " الي أن شعب الدقهلية يصنع ملحمة وطنية غير مسبوقة في حب مصر من توافد الناخبين علي اللجان للإدلاء بأصواتهم وسط جو يسوده الحب والفرحة والسعاده.

كما قال " المحافظ " ادعوا أبناء الدقهلية وشبابها الذين لم يشاركوا بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم.

كما أشار " المحافظ " الي أن الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وسيحقق أبنائها مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلي أن الدقهلية بشعبها تصنع ملحمة وطنية فريدة من نوعها.

وأوضح " مختار " بأن هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وعلي رأسهم القضاه ومديرية الأمن لتوفير وتأمين كافة احتياجات اللجان الانتخابية والقضاة والناخبين اللوجيستية وتذليل جميع العقبات، مشيرًا إلي أن هناك متابعة مستمرة لسير العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

أشعلت التنورة والأغاني حماس الناخبين أمام اللجان الانتخابية في الدقهلية وتزايد إقبال المواطنين داخل وخارج اللجان علي مستوي محافظة الدقهلية.

التنورة أمام اللجان بالدقهلية، فيتو

و تصدرت الشرطة النسائية مواقع تأمين اللجان بالانتخابات الرئاسية في محافظة الدقهلية.

وقامت الشرطة النسائية بالوقوف على البوابات الإلكترونية وقاموا بتفتيش المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم كنوع من التأمين للعملية الانتخابية

وشهدت معظم اللجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية زحاما وتوافدا للمواطنين، حاملين الأعلام للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت فيتو اصطفاف الفتيات والشباب أمام لجنة مدرسة ابن لقمان شاهرين الأعلام وواقفين صفين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

توافد أهالي محافظة الدقهلية علي 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا و7 لجان للمغتربين، للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ عدد الناخبين من لهم حق التصويت بمحافظة الدقهلية 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا،عدد الناخبين المغتربين من لحق التصويت بمحافظة الدقهلية 1.119 مغترب.



ومن جانبه وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية دعوته لأبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لظهور مصر أمام العالم بصورة مشرفة تعكس مدى وعي الشعب المصري..



وأكد أن الدقهلية دائما تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته أبناء الدقهلية في أول يوم من العرس الانتخابي على غرار الأعوام الماضية..

وتواصل لجان الانتخابات العامة والشرعية، اليوم الاثنين، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية.

انطلقت صباح اليوم الاثنين - ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 - أعمال التصويت في كافة اللجان، لاختيار رئيس مصر القادم، والتي بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت أمس الأحد

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة، عقوبة التخلف عن التصويت بالانتخابات الرئاسية

تواصل لجان الانتخابات العامة والشرعية، اليوم الاثنين، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية.

انطلقت صباح اليوم الاثنين - ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 - أعمال التصويت في كافة اللجان، لاختيار رئيس مصر القادم، والتي بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت أمس الأحد.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

5 ملايين ناخب استعلموا عن مقار لجانهم من خلال موقع الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وقال "بنداري" خلال مؤتمر صحفي للهيئة إنه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الآن، قام أكثر من 5 ملايين ناخب بالاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية، فضلا عن استعلام نحو 500 ألف ناخب من خلال خدمة الدليل عبر الهاتف، وكذلك 506 ألف ناخب آخر قاموا بالاستعلام من خلال رسائل الهاتف المحمول على رقم 5151.

وأكد "بنداري" أنه “لأول مرة منذ عام 201چ4 لم نتلقَ هذا الكم من الاستعلام من الناخبين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية، مشيدا بوعي الناخبين وحرصهم على مشاركتهم الفعالة في التصويت”.

الوطنية للانتخابات: تواجد كروت برايل في جميع لجان الجمهورية

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت شكاوى بشأن عدم وجود كروت برايل في لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وأضاف بنداري أنه تم حل المشكلة والتأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية لتسهيل على ذوي الهمم، وكذلك اللوحات الإرشادية الخاصة بذوي الهمم.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.