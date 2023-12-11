الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تستهدف جنودا إسرائيليين وتسقطهم بين قتيل وجريح

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها  اليوم الإثنين، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة صـهيونية خاصة تحصنت بعمارة في مشروع بيت لاهيا وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

الهجوم البري على غزة 


وبذلك ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إلى ٧ جنود، وذلك بعدما أعلنت قوات الاحتلال منذ قليل بمقتل 3 جنود في معارك ضارية مع كتائب القسام في غزة.
 

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة جنود في معارك الجنوب القطاع.

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العدوان الإسرائيلي على غزة 

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: "إن معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال قطاع غزة، بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين،  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 101 من جنوده قُتلوا، منذ بدء الهجوم البري المستمر في قطاع غزة

ونشرت القناة مقطع فيديو بذلك، مؤكدة أن  قوات جيش الاحتلال قصفت مواقع مختلفة بجنوب لبنان فجر اليوم الاثنين.

جيش الاحتلال صعد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية

وأمس أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن "جيش الاحتلال صعد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "غارات العدو الاسرائيلي تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الآمنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".

تدمير حي كامل في بلدة عيترون

كما أعلنت الوكالة الرسمية أن "القصف المدفعي المعادي العنيف استهدف أيضا محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وخلة موسى عند أطراف رميش".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  مهاجمته لعشرات الأهداف جنوبي لبنان، واعتراضه جسمين مشبوهين شمالي البلاد، دون ذكر خسائر بشرية أو عسكرية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم بإطلاق ١٥ صاروخا من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي، وسمع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

2000 جندي إسرائيلي أصبحوا معاقين

وأمس، أكد دانيال هاجاري، الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 15 جنديًّا إسرائيليًّا، جراء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، السبت  الماضي، بأن 2000 جندي من المصابين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تم تصنيفهم كمعاقين، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود في العدوان على غزة

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كتائب القسام تنشر مشاهد جديدة توثق لحظات الالتحام مع قوات الاحتلال (فيديو)

 

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الهجوم البري على غزة غزة كتائب القسام حماس جيش الإحتلال الإسرائيلي

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