وزير الخارجية الأسبق لـ فيتو: الحرب في غزة ستطول وإسرائيل تريد تغيير شكل القطاع

الهجوم البري على غزة، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي صعدت العدوان ضد قطاع غزة ونقلت الحرب إلى جنوب القطاع في محاولة للقضاء على المقاومة الفلسطينية



معركة جنوب قطاع غزة المحاولة الأخيرة لنتنياهو





وأضاف وزير الخارجية الأسبق أن جيش الاحتلال سيفشل في القضاء على حركة حماس كما فشل في المعركة التي شنها على شمال قطاع غزة.



وأوضح السفير محمد العرابي، أن هذه المعركة تمثل الفصل الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، مشيرا إلى أنه حتى في حال استبدال نتنياهو لن يغير شيء من أهداف تل أبيب فهي ترغب في تغيير شكل غزة



وأكد العرابي على أن هذه الحرب ستطول ولن تنتهي كما ادعت وسائل إعلام في غضون نهاية العام الجاري، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية رضخت لإرادة إسرائيل وقبلت باستمرار العدوان على غزة



ومنذ إنتهاء الهدنة الإنسانية في غزة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن هجوم غاشم على جنوب القطاع مدعيا أن المقاومة تتمركز هناك.

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خطورة الوضع في جنوب قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي





وحذرت منظمات دولية من خطورة الأوضاع في جنوب قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم، محذرة من موجة نزوح لأهالي غزة نحو الحدود المصرية.



وأدت العملية البرية الإسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى موجة نزوح جديدة شملت سكان المناطق الشرقية للمدينة ومن نزحوا إليها من مناطق شمال قطاع غزة، بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق جنوب ووسط القطاع مناطق إنسانية آمنة.







وألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناشير تطالب سكان مناطق شرق خان يونس بالخروج من منازلهم باعتبار المدينة منطقة قتال خطيرة، بالتزامن مع عمليات قصف مكثفة طالت مناطق واسعة شرق وغرب المدينة.







وباتت مدينة خان يونس منطقة معزولة بعد أن قطع الجيش الإسرائيلي الطريق الواصل بينها وبين مناطق وسط القطاع؛ ما دفع عشرات آلاف الفلسطينيين للنزوح تجاه مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.





وفي شوارع رفح المتاخمة للحدود بين غزة ومصر، سار آلاف الفلسطينيين هائمين على وجوههم بحثًا عن مأوى مع امتلاء مراكز الإيواء، التي تشهد اكتظاظًا كبيرًا، حاملين أمتعتهم على سياراتهم وما تيسر من وسائل نقل بدائية.



وبات العديد من النازحين في العراء مع عدم توفر مأوى، في حين لجأ آخرون إلى خيام أقامها سكان مدينة رفح لإيواء النازحين في مناطق مفتوحة، بعد أن امتلأت بيوتهم بالنازحين الذين توافدوا على المدينة من شمال القطاع خلال الأسابيع الماضية.



وفاقمت برودة الطقس من معاناة النازحين الذين إن حصلوا على مأوى فلن يحصلوا على فراش أو أغطية تقيهم البرد خاصة خلال ساعات الليل، في الوقت الذي يعاني فيه النازحون من نقص الطعام وانعدام أبسط متطلبات الحياة.





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