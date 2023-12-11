الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود في العدوان على غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة جنود في معارك الجنوب القطاع.

العدوان الإسرائيلي على غزة 


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: "إن معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال قطاع غزة، بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام".
 

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين،  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 101 من جنوده قُتلوا، منذ بدء الهجوم البري المستمر في قطاع غزة

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ونشرت القناة مقطع فيديو بذلك، مؤكدة أن  قوات جيش الاحتلال قصفت مواقع مختلفة بجنوب لبنان فجر اليوم الاثنين.

جيش الاحتلال صعد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية

وأمس أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن "جيش الاحتلال صعد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "غارات العدو الاسرائيلي تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الآمنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".

تدمير حي كامل في بلدة عيترون

كما أعلنت الوكالة الرسمية أن "القصف المدفعي المعادي العنيف استهدف أيضا محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وخلة موسى عند أطراف رميش".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  مهاجمته لعشرات الأهداف جنوبي لبنان، واعتراضه جسمين مشبوهين شمالي البلاد، دون ذكر خسائر بشرية أو عسكرية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم بإطلاق ١٥ صاروخا من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي، وسمع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

2000 جندي إسرائيلي أصبحوا معاقين

وأمس، أكد دانيال هاجاري، الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 15 جنديًّا إسرائيليًّا، جراء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، السبت  الماضي، بأن 2000 جندي من المصابين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تم تصنيفهم كمعاقين، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ 7 أكتوبر

وأعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في وقت سابق من السبت، أن 5 آلاف جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبو منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

وفي السياق ذاته أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،  اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا  3 آليات عسكرية بقذائف تاندوم و"آر بي جي" في مخيم جباليا والفالوجا شمالي قطاع غزة".

 

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جيش الاحتلال يعلن مقتل 101 جندي في الهجوم البري

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جيش الاحتلال: اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان (فيديو)

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العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي كتائب القسام الهجوم البري

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